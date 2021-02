Mujeres responden a AMLO: “Romper el pacto” es justicia, no una frase importada

Tras las declaraciones de AMLO, mujeres lamentaron que el presidente no tenga conocimiento de los niveles de violencia en su contra en México





México.- Decenas de mujeres en redes sociales respondieron al presidente AMLO que “romper el pacto” patriarcal es justicia para las víctimas de violencia de género, una deuda histórica del Estado y no una “frase importada, una copia” como aseguró durante su conferencia mañanera de este 25 de febrero.

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo referencia a la exigencia del movimiento feminista para que “rompa el pacto” en relación a las denuncias en contra de Félix Salgado Macedonio por violación y que es precandidato de Morena para el gobierno de Guerrero ; dijo que fue hace pocos días cuando se enteró lo que era esa frase porque su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, le explicó.

"Ahora con la simulación sobre el feminismo, empiezo a escuchar: rompe el pacto, rompe el pacto. Les digo sinceramente, y no miento, me enteré de lo que era eso hace cinco días, porque mi esposa me dijo. Le digo ‘oye qué es esto de rompe el pacto, explícame’. Ya me dijo, 'rompe el pacto patriarcal, o sea deja de estar apoyando a los hombres'”. AMLO

Tras estas declaraciones, mujeres, activistas, defensoras de derechos humanos, periodistas, legisladoras y colectivas feministas se pronunciaron en contra y lamentaron que el presidente no tenga conocimiento de las exigencias del movimiento feminista; afirmaron que la exigencia por romper el pacto patriarcal es para que las mujeres víctimas de violencia tengan acceso a la justicia .

“Romper el pacto” no es simulación del feminismo, reviran mujeres

Entre las mujeres que respondieron a AMLO se encuentra la diputada federal Martha Tagle, quien se dirigió al presidente explicando la exigencia de “romper el pacto”; escribió que es una complicidad histórica entre hombres para mantener sus privilegios, un acuerdo implícito que valida la violencia contra las mujeres.

“Presidente, rompa el pacto es un llamado a romper la complicidad frente a la violencia contra las mujeres, que deje de minimizarla y deje de impulsar a Félix Salgado Macedonio. Un llamado para que deje de justificar la violencia contra las mujeres señalando como una campaña de la oposición o de los conservadores, y de sentirse el centro de todo”. Martha Tagle

El presidente que no ve y no quiere ver a las mujeres. La cara del #PactoPatriarcal. https://t.co/w6dRbn4W6F — Ana Pecova (@AnaPecova) — Ana Pecova (@AnaPecova) February 25, 2021

Feministas: Presidente rompa el pacto patriarcal y no respalde a un violador.



AMLO: Estoy rompiendo el pacto por México y el pacto por el silencio, pero el otro pacto no, es que es una expresión exportada.



Así, tal cuál. ¡Basta ya de este sexismo de Estado!😡 — Mariana Limón (@marianaliru) — Mariana Limón (@marianaliru) February 25, 2021

Y no, el feminismo no es una simulación. Qué bueno que ya se enteró, finalmente, de la existencia de esta demanda. Por cierto, hay muchas otras pendientes. pic.twitter.com/egCCELUzVP — Azucena Uresti (@azucenau) — Azucena Uresti (@azucenau) February 25, 2021

😩😩😩 #PresidenteRompaElPacto no tiene nada que ver con el pacto por México, sino del pacto patriarcal, la complicidad histórica entre hombres para mantener sus privilegios, se trata de un acuerdo implícito que valida la violencia vs las mujeres. @lopezobrador_ rompa el pacto. — Martha Tagle (@MarthaTagle) — Martha Tagle (@MarthaTagle) February 25, 2021

Por su parte, la lingüista, escritora, traductora y activista Yásnaya Aguilar refirió que el movimiento feminista es un movimiento social potente que ha tenido impacto en la sociedad, por lo que lamentó que un jefe de Estado, como AMLO, no conozca las ideas básicas asociadas y tampoco tenga el interés de informarse sobre el tema por conocimiento general de la realidad o por estrategia para su gobierno.

La activista Estefanía Veloz también se pronunció y dio algunos ejemplos de los que significa el pacto patriarcal : “es que un policía te pregunte qué traías puesto cuando denuncias a un violador [..] es que el poder político le da fuero a los violadores, es lo que sufrimos de norte a sur, es mexicano y no de importación”.

Azucena Uresti se unió a las respuestas a AMLO y dijo que las protestas contra el caso de Félix Salgado Macedonio es porque hay acusaciones de abuso sexual y no un ataque político en contra el Gobierno federal, “es una exigencia de justicia para las víctimas y el feminismo no es una simulación”.

AMLO reitera que caso de Salgado Macedonio es mediático

También en la conferencia de este 25 de febrero, el presidente López Obrador afirmó que el caso sobre las denuncias por violación en contra del precandidato al gobierno de Guerrero por Morena es un tema mediático que está siendo utilizado por los conservadores y la oposición para atacar a su gobierno y al partido.

Dijo que como es el candidato de Morena toda la oposición está en contra y reiteró su postura sobre que las acusaciones contra el político por abuso sexual y violación, se deben resolver en Guerrero y con la ley. Además, señaló que se están utilizando a los medios de comunicación para “afectarnos con ataques constantes”, con desinformación y manipulación en la sociedad.