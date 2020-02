Mujeres exigen respuestas sobre FUCAM al Insabi; pacientes del 2020 en riesgo

La exigencia es atención gratuita en FUCAM para mujeres que acaban de ser diagnosticadas en 2020 con cáncer de mama.

México.- Mujeres sobrevivientes, con tratamientos avanzados y con reciente detección de cáncer de mama exigen respuestas al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) sobre los tratamientos que ofrecía la Fundación Cáncer de Mama (FUCAM), específicamente piden atención gratuita también para las mujeres que fueron detectadas con esta enfermedad en lo que va 2020.

Lo anterior debido a que la Fundación informó que acordó con el Insabi la atención gratuita a las mujeres que comenzaron a recibir el tratamiento hasta el 31 de diciembre de 2019 ; sin embargo, las mujeres que en enero y principios de febrero fueron atendidas en el FUCAM, ya no tienen la gratuidad en los servicios.

Y es que de acuerdo con la mayoría de testimonios de mujeres tratadas en FUCAM, ésta absorbía todos los gastos del tratamiento: desde las primeras consultas, la detección del cáncer de mama, mastografías, estudios médicos, biopsias, quimioterapias, medicamentos con duración de hasta 5 años y con probabilidad de recaer en el proceso, hasta la reconstrucción de la mama.

La principal exigencia es respuestas del Insabi para las mujeres que son pacientes nuevas y tienen en pausa su tratamiento, pues a pesar de que son canalizadas al Instituto Nacional de Cancerología o al Hospital Juárez, el proceso de atención en dichas dependencias es muy lento y “el tiempo mata” para los pacientes con cáncer.

Protestas en la Secretaría de Salud de CDMX. Nancy Gómez / SDPnoticias

Verónica fue detectada con cáncer en enero 2020

A Verónica Valdez le detectaron cáncer de mamá en enero de 2020. Luego de pasar por diferentes hospitales privados, buscó ayuda de la Fundación debido a los costos elevados del tratamiento y la lenta respuesta del sector público de salud; y aunque el FUCAM le brinda una esperanza de vida a bajo costo, pide al Gobierno Federal no quitársela y devolver los servicios gratuitos.

Cuando llegó a FUCAM, a Verónica le realizaron un estudio socioeconómico pues le dijeron que los servicios ya no eran gratis, a pesar de estar inscrita en el Seguro Popular . En estos días, la mujer está a la espera de una respuesta por parte de la Fundación sobre el presupuesto que va a gastar en todo su tratamiento.

“Cuando me enteré que ya no iba a ser gratis (FUCAM), fui a cancerología y al Hospital Juárez, pero me dijeron que no era seguro que fuera admitida con el proceso de la Fundación, que debía realizar de nuevo todos los estudios con una cuota de recuperación, y en eso yo estoy perdiendo tiempo y dinero que no tengo”. Verónica Valdéz

Según la experiencia de Verónica en el Instituto de Cancerología el servicio de salud es pésimo y teme “no salir viva” porque las citas y los tratamientos tardan meses, con lo que puede que las mujeres mueran antes de recibir la atención necesaria.

"Somos mujeres y creo que todas merecemos una oportunidad y FUCAM me la está dando, si FUCAM a mí me dio una esperanza de vida, que el presidente no me la quite. Al mandarme al (hospital) Juárez o a Cancerología a mí me estas quitando una esperanza de vida". Verónica Valdéz

9 de cada 10 mujeres sobreviven en FUCAM

En una protesta que realizaron la tarde de este lunes 24 de febrero en la Secretaría de Salud de la CDMX, mujeres que han sido pacientes de FUCAM explicaron que el trabajo de la fundación cubre una necesidad que el sector salud no puede y otorga una esperanza de vida mayor que las instituciones públicas, pues aseguraron que 9 de cada 10 mujeres sobreviven .

La exigencia es por las nuevas pacientes que están perdiendo la vida porque su probabilidad de sobrevivir es menor; “ el tiempo mata y por eso la atención debe ser en el momento, y eso no lo ofrece el sector público, exigimos que FUCAM siga como antes”, reveló Iliana.

lliana , que trata su cáncer en FUCAM, explicó que hasta ahora siguen sin saber cómo funcionará el Insabi, y eso pone en riesgo la vida de las mujeres. La señora Elsa, también paciente de la Fundación, concordó con esta postura y aclaró que la principal demanda es por sus compañeras nuevas .