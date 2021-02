Artículo de investigación sobre el impacto de la saturación hospitalaria en CdMx (con datos de 2020).

In-hospital mortality from severe COVID-19 in a tertiary care center in Mexico City; causes of death, risk factors and the impact of hospital saturation https://t.co/YvRca3vDpw

— Josefina Buxadé (@Josefina_Buxade) February 4, 2021