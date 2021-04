Morena nunca ha sido violento: Mario Delgado

Mario Delgado, presidente de Morena, pidió "no dar vuelo" a las declaraciones de Félix Salgado Macedonio

México.- El presidente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, aseguró que la protesta que se mantiene afuera del Instituto Nacional Electoral (INE) es pacífica, en referencia a las amenazas lanzadas por el aspirante a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio.

Mario Delgado indicó que el movimiento de Morena no es violento y llamó a “no dar vuelo a declaraciones” para el desprestigio, ya que no se promoverán actos violentos.

"Entonces, no salgan ahora, en las redes, que ya se están dando vuelo con todo lo que dijo Félix hace rato. Nosotros somos un movimiento pacífico y trajimos flores aquí a los policías, a los consejeros, porque nunca hemos sido violentos, ni lo seremos" Mario Delgado. Presidente del INE

Según Mario Delgado, no se está amenazando ni presionando a nadie y la presencia de militantes de Morena afuera del INE obedece al derecho a la libre manifestación y denuncia de actos contra la democracia.

Por último, Mario Delgado defendió que en Morena no existieron precampañas, dado que las candidaturas se eligieron con encuestas entre 100 mil aspirantes a los cargos locales y 12 mil 500 aspirantes más a puestos federales.

"No traten ahí de darle vuelo a declaraciones para desprestigiarnos nada más. No estamos amenazando a nadie, no estamos presionando a nadie. Estamos aquí porque tenemos la libertad de manifestarnos y de denunciar actos que van en contra de nuestra democracia. Y ahí sí, que nadie se extrañe, porque Morena es una lucha histórica por la libertad y por la democracia en nuestro país" Mario Delgado. Presidente del INE

Félix Salgado Macedonio da por muerto al INE y a Lorenzo Córdova

Félix Salgado Macedonio, aspirante de Morena a la gubernatura de Guerrero, se presentó en el plantón del partido afuera del INE para advertir que si los consejeros no le daban su candidatura, “buscará y divulgará el domicilio personal del consejero presidente Lorenzo Córdova, a quien además insultó y dijo que “se murió”.

En el plantón, Félix Salgado Macedonio llevó un ataúd y una corona de muerto y aseguró que “murió el INE “ y que “se murió Lorenzo”