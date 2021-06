Agrada a Sergio Goyri dar en monólogo mensaje positivo a las parejas

*Vuelve al teatro tras 10 años de ausencia; estrena ?Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus?

México, 24 Feb. (Notimex).- El actor Sergio Goyri disfruta de dar mensajes positivos a la pareja para mejorar su relación, a través del monólogo ?Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus?, basada en el Best Seller de John Gray.

Goyri fue ovacionado de pie, la noche del jueves, durante el estreno de la obra que dirige Otto Sirgo, con quien alternará funciones, bajo la producción de Rubén Lara, en el teatro Polyforum.

Admitió que le faltó ritmo y dominio de escena, pues debido a sus llamados en la telenovela ?Dos hogares?, ensayó poco el personaje, aunado a que hacía 10 años no participaba en teatro.

?Es un trabajo difícil y no tuve el tiempo suficiente para ensayar como debía, pero creo que el público quedó satisfecho con la fuerza y el temperamento que le imprimí al papel. Sin embargo, lo más importante de todo es que salen del teatro con un mensaje positivo, me han dicho que se identifican?, comentó a la prensa.

Reveló que gracias a ?Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus? ha logrado comprender mejor a su esposa, Telly Filippini y en general a todas las féminas.

?Es como un psicoanálisis, cada cosa o comentario que hago con mi mujer lo pienso antes lanzarlo porque las mujeres nunca olvidan. De cada 10 matrimonios, ocho se divorcian, por ello, es importante que mediante esta obra hagamos algo por esta institución?.

Recomendó al público que antes de elegir a una pareja, primero la conozcan bien para que no fracase la relación: ?El calentón no debe ser fundamental en un noviazgo, tienen que ver las ideologías sociales, religiones, formas de vivir y hasta de comer para lograr convivir en armonía?.

Indicó que el matrimonio es un estira y afloje. ?Deben tomar en cuenta que la relación perfecta es una utopía, que es importante que exista confianza, atención y comprensión. El sexo conforma el 40 por ciento?.

A lo largo de 90 minutos, Sergio Goyri interactúa con el público, incluso, participaron en escena los actores René Strickler, Maya Mishalska y el productor Billy Rovzar.

Ofrecerá funciones de viernes a domingo en el teatro Polyforum, mientras que se irá de gira de lunes a jueves. Visitará las ciudades Caborca, Navojoa, Ciudad Obregón, Hermosillo (Sonora); Tijuana, Mexicali, Ensenada (Baja California), Ciudad Juárez, Chihuahua y Delicias (Chihuahua).

Informó que este domingo no dará función, Otto Sirgo lo hará en su lugar, debido a que asistirá a la entrega de los premios TVyNovelas en Acapulco, Guerrero porque está nominado en la terna de Mejor Actor.

?Llegaré a hacer cuadro porque ya sabemos que no me lo van a dar, pero bueno, ahí estaremos. Lo digo porque nunca me lo dan. Me encanta recibir premios y reconocimientos, pero no los necesito para saber quién soy?, apuntó.

A la función de estreno asistieron como invitados especiales los actores Jacqueline Andere, Laura Zapata, Norma Lazareno, Mauricio Herrera, Claudia Álvarez, Billy Rovzar, Dulce, Carlos Ignacio, Maya Mishalska, Rogelio Guerra y Rosita Pelayo, entre otros.

