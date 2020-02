Secretario de Turismo advierte que se opondrá a plan de quitar megapuentes de AMLO

Miguel Torruco dijo que defenderá ante el presidente los fines de semana largos, al recordar que en 2006 trabajó para que se instaurarán.

México.- El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Márquez advirtió que defenderá ante el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que se mantengan los megapuentes, luego de que el mandatario anunció un plan para eliminarlos.

Así lo indicó el funcionario al exponer que como representante del gremio hotelero, en 2006 trabajó a favor de que se instauraran los fines de semana largos , por lo cual añadió que en este contexto hará lo posible por que se mantengan.

"Estoy llevando a cabo el análisis muy profundo de la importancia que significa en materia económica, para que el próximo lunes, en donde estará el jefe de gabinete económico y jefe de oficina, Alfonso Romo, hablaremos con el señor presidente (…) Ahora me toca defender lo que algún día propusimos” Miguel Torruco, secretario de Turismo

Durante la conferencia mañanera que ofreció este jueves 6 de enero, el titular del Ejecutivo Federal aseguró que en caso de que se aplique la idea que planteó ayer para que los megapuentes sean eliminados, el sector turístico no se verá afectado.

Al reconocer que la idea ha generado molestia, el mandatario aseguró que ya se trabaja en diferentes medidas con la intención de que se impulse dicho sector productivo, por lo cual insistió en que eliminar los fines de semana largos no generará ningún efecto negativo en el ramo .

“Estamos haciendo muchas cosas para que no deje de haber turismo. Estamos limpiando las playas del Caribe para que no haya sargazo; vamos a construir el Tren Maya; estamos trabajando para que haya seguridad en las carreteras; yo siento que no va hacer ninguna pérdida” Andrés Manuel López Obrador

Tras insistir que no se provocarán pérdidas, señaló que la eliminación incluso beneficiará a la sociedad, pues dijo que con la implementación de los puentes, se perdió mucho al quitar el “civismo, la ética” lo que añadió, “afecta si olvidamos nuestro pasado”.