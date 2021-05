¿México aplicará la prueba PISA? AMLO habló de ella en la mañanera

AMLO afirmó que la prueba PISA se seguirá realizando en México, sin embargo, es el único país que ha suspendido la aplicación por la pandemia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró en la conferencia mañanera del 3 de mayo de 2021 que la prueba PISA se seguirá realizando en México.

AMLO afirmó que “todo lo que sea bueno” seguirá aplicándose para mejorar la calidad de la educación en México.

AMLO aseguró en la mañanera que su gobierno respaldará “todo lo que signifique mejorar la educación”.

“Sí, no tiene por qué no continuar (la prueba PISA). Todo lo que sea bueno para México. Si me dicen va a continuar México tolerando la corrupción de empresas extranjeras digo no, pero si me dicen va a permitir que se hagan pruebas para que mejore la calidad de la enseñanza digo sí, todo lo que nos convenga" AMLO

¿Cuándo se aplicará la prueba PISA en México?

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador General de Comunicación de la Presidencia de la República, reafirmó que la prueba PISA seguirá aplicándose en México.

¿Cuándo se aplicará la prueba PISA en México? Jesús Ramírez Cuevas aseguró que la aplicación de la prueba PISA se retrasó por la pandemia de Covid-19.

La última evaluación de la prueba PISA se realizó en 2018 y la siguiente estaba programada para el 2021, sin embargo, la pandemia por Covid-19 hizo que se pospusiera la prueba hasta el 2022.

De acuerdo con las oficinas centrales de PISA, de los 87 países que aplican la prueba, México es el único que ha suspendido la participación dentro de esta evaluación.

¿Qué es la prueba PISA y cuál es su objetivo?

La prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA por sus siglas en inglés) es un proyecto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuyo objetivo es evaluar la formación de los alumnos .

La prueba PISA consta de 180 reactivos y valora es aspecto cognitivo y el contexto para cumplir un objetivo y se lleva a cabo en más de 80 países.

La prueba PISA tiene como objetivo evaluar la formación de los alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria, hacia los 15 años.

Esta población se encuentra a punto de iniciar la educación media superior o que está a punto de integrarse a la vida laboral.

La prueba PISA ha sido concebida como un recurso para ofrecer información abundante y detallada que permita a los países miembros de la OCDE adoptar las decisiones y políticas públicas necesarias para mejorar los niveles educativos.

¿Qué mide la prueba PISA?

La prueba PISA evalúa el desarrollo de las habilidades y conocimientos de los estudiantes a través de tres pruebas y el examen se aplica cada 3 años desde el 2000.

El énfasis de la evaluación está puesto en el dominio de los procesos, el entendimiento de los conceptos y la habilidad de actuar o funcionar en varias situaciones dentro las áreas evaluadas que son:

Competencia matemática: Se evalúa la capacidad del individuo de identificar y entender el papel de las matemáticas en el mundo, para hacer juicios bien fundamentados y poder usar e involucrarse con las matemáticas.

Además, evalúa la capacidad del alumno para razonar, analizar y comunicar operaciones matemáticas. Así, evalúa más que un conocimiento de terminología e implica la capacidad de utilizar el razonamiento matemático en la solución de problemas de la vida cotidiana.

Los contenidos de la evaluación PISA de competencia matemática abracan problemas de

Cantidad Espacio y forma Cambio y relaciones Probabilidad

Competencia lectora: Se evalúa la capacidad de comprender, utilizar y reflexionar sobre textos escritos con el propósito de alcanzar sus objetivos personales, desarrollar su conocimiento y su capacidad, así como su habilidad para participar en la sociedad.

Asimismo, evalúa las habilidades lectoras de los alumnos para acercarse a textos d ivididos en dos categorías a las que se puede enfrentar una persona en diferentes circunstancias a lo largo de su vida.

Textos en prosa continua: como una narración breve, una nota periodística o una carta. Textos en prosa discontinua: párrafos separados por imágenes o diagramas como manuales de operación, textos publicitarios o argumentaciones científicas.

Competencia científica: Evalúa los conocimientos científicos y el uso que el individuo dé a esos conocimientos para identificar preguntas y adquirir nuevos conocimientos.

Así como e xplicar fenómenos científicos y sacar conclusiones basadas en evidencias, sobre asuntos relacionados con la ciencia. Esta prueba evalúa 3 sub competencias.

Identificar asuntos o temas científicos. Implica reconocer los asuntos que es posible Investigar científicamente. Identificar palabras clave para buscar información científica. Reconocer los rasgos fundamentales de una investigación científica. Explicar científicamente los fenómenos. Requiere de aplicar el conocimiento de la ciencia a determinadas situaciones. Describir o interpretar los fenómenos científicamente y predecir cambios. Identificar las descripciones, explicaciones y predicciones apropiadas. Usar la evidencia científica. Que incluye interpretar evidencia, sacar conclusiones y comunicarlas. Identificar las hipótesis, la evidencia y los razonamientos que subyacen a las conclusiones. Reconocer las implicaciones sociales de los desarrollos científicos y tecnológicos.

¿Quién aplica el examen PISA?

En México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) es el organismo encargado de la aplicación de la prueba PISA.