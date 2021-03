México participará en fase 3 de vacunas contra Covid-19 para menores de edad

Marcelo Ebrard no dio detalles de la fase 3 de pruebas de vacunas contra el coronavirus en niñas y niños

México.- México formará parte en la fase 3 de pruebas de vacunas contra la Covid-19 en menores de edad, anunció el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

En conferencia mañanera de este 11 de marzo el canciller informó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le dio las instrucciones de realizar los trámites para realizar pruebas de vacunas contra el coronavirus en niñas y niños.

Ebrard dijo que participar en la fase 3 es una manera de prevenirse con lo que vendrá en el futuro, que es la vacunación en menores de 18 años.

"Vacunas para menores de edad: iniciamos esas negociaciones, México va a ser de los países participantes previendo que la vacunación vaya bajando a menores de edad” Marcelo Ebrard

¿Por qué no se han aprobado vacunas anticovid para niñas y niños?

Hasta el momento las vacunas contra la Covid-19 aprobadas en todo el mundo no han sido probadas en menores de edad, debido a que es una enfermedad que afecta más a la población adulta, especialmente a quienes tienen una comorbilidad o son de la tercera edad.

El doctor Elmer Huerta dijo a la televisora estadounidense CNN que aunque las niñas y niños sí pueden contraer la Covid-19, hay menor riesgo de que puedan ponerse graves.

En Estados Unidos, por ejemplo, hasta el 11 de enero de 2021 se registraron alrededor de 2 millones y medio de casos de coronavirus en menores; hasta el pasado 14 de febrero 294 habían muerto, señalan autoridades.

El Royal College of Pediatrics and Child Health de Reino Unido coincide con el doctor Huerta al señalar que aunque niñas y niños sí pueden enfermarse de Covid-19, incluso morir, son muy raros los casos, de acuerdo con la agencia de noticias BBC.

“El papel de los niños en la transmisión, una vez que han adquirido la infección no está claro. No hay pruebas claras de que sean más infecciosos que los adultos” Royal College of Pediatrics and Child Health

Las farmacéuticas Pfizer/BioNTech y AstraZeneca ya comenzaron a realizar pruebas de vacunas en menores de edad. Otras como Johnson & Johson están en preparación.