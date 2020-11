Aunque México tiene un acuerdo con Pfizer, no es seguro que se adquiera su vacuna por los retos de la cadena de frió para su conservación a -70 ºC



México.- Hace unos días, la farmacéutica Pfizer afirmó que su vacuna contra el coronavirus es 90% eficaz según los primeros resultados de la fase 3 de ensayos; sin embargo, cuenta con un problema logístico relacionado con su conservación a -70ºC en la cadena de frío, y por ello México analiza la viabilidad de aplicarla en el país.

En entrevista con SDPnoticias, el Doctor Arturo Galindo Fraga , subdirector de Epidemiología Hospitalaria y Control de la Calidad de la Atención Médica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán de la Secretaría de Salud (SSa), explicó que la llegada de la vacuna de Pfizer sólo sería posible si se consiguen las condiciones necesarias para su conservación en ultracongelamiento.

“En México va a depender de varias cosas pero hasta ahora, se tiene una estrategia lógica de distintas opciones de vacunas porque no se sabe cuál es la que va a funcionar, cuál es la primera que va a salir. Vamos a tener varias vacunas porque es muy difícil que una sola cubra las necesidades de todo el mundo. Se van a necesitar varias”. Doctor Arturo Galindo Fraga

El especialista de la dependencia federal dijo que México ha tenido contacto con la farmacéutica Pfizer para estar en la lista de países interesados en su vacuna, pero no necesariamente implica que se deba adquirir dicha vacuna contra el coronavirus Covid-19, a menos de que se tenga una forma segura de distribución y conservación .

Vacuna de Pfizer es la primera de su tipo

Arturo Galindo Fraga también dijo que la vacuna de Pfizer es interesante en varios sentidos pues fue desarrollada con una tecnología que únicamente se ha utilizado en algunos medicamentos para tratar enfermedades como cáncer, pero en realidad es una “ nueva forma de hacer vacunas ''.

“Si bien reportaron unos resultados alentadores, esta forma de producir vacunas con algo que se llama RNA mensajero para producir proteínas, es una sustancia muy lábil pues aún dentro de las células fácilmente se degrada [...] por eso requiere de un cuidado que tampoco se ha necesitado para ninguna otra, que es una temperatura bastante baja para su conservación”. Doctor Arturo Galindo Fraga

El Doctor aseguró que la SSa analiza la viabilidad de que esta vacuna llegue a México por todos los retos que implica; además, sobre las complicaciones, otros países también han hecho mención y sobre todo, que se requiere de congeladores especiales que “ningún país del mundo tiene montados para conservación de vacunas”, según Galindo.

“No creo que haya país en el mundo que ahorita tenga montada una cadena de frío con congeladores como para poder distribuir esta vacuna en gran escala. Considero que si es posible que llegue a México porque también la farmacéutica está buscando formas de facilitar la conservación de su vacuna con algunas otras técnicas que no incluyan los ultra congeladores”. Doctor Arturo Galindo Fraga

Para el subdirector de Epidemiología Hospitalaria, lo viable es tener varias opciones para poder cubrir un mayor número de personas con diferentes vacunas una vez que demuestren que sean útiles y seguras; “y que la combinación del todo ayude a cubrir a toda la población”.

Ventajas y desventajas de la vacuna de Pfizer

De confirmarse que la vacuna de Pfizer tiene la efectividad del 90% que se reportó el pasado 9 de noviembre, sería considerada una gran ventaja pues de acuerdo con el Doctor Galindo, hay muy pocas vacunas que poseen ese grado de efectividad , incluso está por sobre vacunas que utilizadas actualmente que no alcanzan ese nivel de seguridad.

“Por la tecnología que se usó para su desarrollo, es una vacuna segura y podría ser de las que menos efectos secundarios presente y eso sería otra ventaja. La gran desventaja es la cadena de frío que actualmente se ha vuelto un reto por la magnitud y no se ve que sea algo fácil de lograr”. Doctor Arturo Galindo Fraga

Galindo recomienda que los resultados de las vacunas no se magnifiquen porque considera que no se debe poner todas las esperanzas en una sola de las vacunas, ni desilusionarse si alguna no es tan efectiva o si se tienen problemas logísticos; “conviene estar al pendiente del desarrollo de las vacunas porque vamos a necesitar varias para tener la posibilidad del acceso a la prevención del coronavirus a mediano plazo”.

¿Qué es la cadena de frío?

De acuerdo con el Doctor Arturo Galindo, la cadena de frío es un proceso establecido para mantener una temperatura constante, generalmente baja, para la conservación de algo, que particularmente son medicamentos y vacunas. Esta red de frío implica que una vacuna que es producida se debe mantener a esa temperatura (generalmente entre 2 y 8 ºC) de forma constante tanto en la distribución, almacenaje y hasta que se aplica en las personas.

La cadena de frío implica un registro de la temperatura vigilado durante las 24 horas del día desde las cámaras de refrigeración, refrigeradores y termos, dependiendo del nivel de atención; por ejemplo, en los puestos de vacunación se utilizan termos porque las vacunas ya serán aplicadas.

“Es importantísimo que se cumpla con la cadena de frío porque si la vacuna se sale de este rango de temperatura, pierde sus propiedades. El objetivo de esta temperatura es mantener las propiedades de la vacuna para que cuando se aplique pueda producir el efecto que queremos, pues de lo contrario pierde la capacidad de producir una respuesta inmunológica”. Doctor Arturo Galindo Fraga