En un video, los médicos y enfermeras del IMSS piden a los mexicanos ser solidarios con ellos y ayudarles a que los contagios de Covid-19 se reduzcan

Médicos y enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que llevan meses luchando contra la epidemia de coronavirus, pidieron a la sociedad ser solidarios con su causa y atender de una vez por todas el llamado a quedarse en casa para evitar que los contagios de coronavirus sigan multiplicándose.

A través de un video publicado en redes sociales, los trabajadores de la Salud reiteraron que se ya están muy cansados y desean regresar a sus hogares para estar con sus familias a las que no ven desde hace meses.

“Estamos muy cansados, llevamos 10 meses combatiendo al coronavirus y no vemos el final del túnel” Médicos y enfermeras del IMSS

En el video de casi cuatro minutos, que se encuentra disponible en el canal de YouTube del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), el personal sanitario señala que además del cansancio físico, se sienten desanimados por los incesantes pacientes que han visto morir, entre ellos muchos de sus compañeros.

“El rostro del sufrimiento extremo y del dolor no lo puedo sacar de mi cabeza… Intubar a un paciente en este entorno de pandemia es una experiencia traumática… En muchos casos es la antesala de la muerte” Médicos y enfermeras del IMSS

Pero también, indican los médicos y enfermeras, su desánimo es por la falta de empatía de la gente que no deja de acudir a fiestas, provocando contagios a gran escala.

“El cansancio y la insolidaridad nos están minando. Nos duele y nos desanima ver cómo las calles están llenas. Ver cómo se pide no hacer reuniones familiares o fiestas y sucede todo lo contrario. Estamos en un momento donde los niveles de contagio son extremos” Médicos y enfermeras del IMSS

Ante ello, los trabajadores de la Salud advierten que estamos a punto de que los hospitales se queden sin capacidad para atender a los cientos de enfermos que acuden diariamente en busca de ayuda médica:

“Nuestros hospitales están llenos, ya no hay camas. Quedan pocos ventiladores. Terapias intensivas están al tope. Por favor, te lo suplicamos: ‘No te expongas a contagios, no seas transmisor de la enfermedad’" Médicos y enfermeras del IMSS

Finalmente, los médicos y enfermeras reiteran que sin la ayuda de la sociedad, ellos y en consecuencia, México entero podría quedar rebasado por la pandemia de coronavirus.