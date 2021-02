Mario Delgado no aclara si Félix Salgado Macedonio participará en nueva encuesta

El dirigente nacional de Morena confirmó que se repondrá el proceso para la candidatura al gobierno de Guerrero

México.- Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, confirmó que se repondrá el proceso para la candidatura al gobierno de Guerrero por parte de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, pero no aclaró si Félix Salgado Macedonio podrá participar en la nueva encuesta.

Sobre la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena acerca de Félix Salgado Macedonio y las acusaciones de abuso sexual y violación en su contra, Delgado repitió que los partidos políticos no están facultados para llevar procesos judiciales, ni abrir carpetas de investigación.

Agregó que será la Comisión el organismo encargado de definir la ruta a seguir en este caso pero no aclaró que esto signifique que Salgado Macedonio participará en la nueva encuesta.

“Esta es una tarea que le corresponde estrictamente al poder judicial, y en este caso, a la Fiscalía de Guerrero. No estamos siendo omisos, estamos defendiendo el tema y respetaremos tanto los procesos de nuestro partido, como lo que dicta la ley”. Mario Delgado

Mario Delgado aseguró que Morena siguió de oficio un procedimiento y que están respetando sus procesos internos y dijo que seguirán trabajando para hacer del partido, un espacio seguro para las mujeres.

Buenos días desde Culiacán, Sinaloa acompañando los esfuerzo de @rochamoya_ por la defensa de la 4Ta transformación en el estado.#UnidadYMovilización https://t.co/UH5VIqOze3 — Mario Delgado (@mario_delgado) — Mario Delgado (@mario_delgado) February 27, 2021

Comisión de Morena: Salgado Macedonio es “no idóneo”

Este 26 de febrero, la Comisión de Honor y Justicia de Morena determinó que Félix Salgado Macedonio no puede ser el candidato del partido a la gubernatura de Guerrero porque lo consideraron "no idóneo" para representarlos.

A través de un comunicado, explicaron que Salgado Macedonio ya no tendrá la candidatura elegida en el periodo pasado, por lo que se repondrá el proceso de evaluación de perfiles para determinar al abanderado de Morena a la gubernatura de Guerrero; sin embargo, no quedó claro si el aspirante puede o no volver a registrarse para participar.

Y más tarde, la Comisión resolvió que las acusaciones contra Salgado Macedonio son improcedentes e infundadas, por lo que no pierde sus derechos políticos con lo que también se retomará el proceso para la valoración del perfil del aspirante.

Parte 2. La Comisión Nacional de Elecciones deberá reponer el proceso para valorar si el perfil del aspirante es válido o no. — CNHJ MORENA (@CNHJ_Morena) — CNHJ MORENA (@CNHJ_Morena) February 27, 2021

Les comparto posicionamiento de #MujeresMorena y simpatizantes respecto a la Candidatura de Félix Salgado y la importancia de cerrar el paso a las conductas que violentan nuestra dignidad.#MorenaConLasMujeres pic.twitter.com/LtyxjtSHnZ — Rocío Villarauz (@RocioVillarauz) — Rocío Villarauz (@RocioVillarauz) February 27, 2021

Ayer mismo, mujeres militantes y simpatizantes de Morena advirtieron que estarán alertas ante “ambigüedad” en la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia sobre el caso de Félix Salgado y afirmaron que no cuenta con “la ética, reputación, probidad ni integridad que Morena exigen en sus estatutos y principios para participar de nuestro partido”.