Margarita Zavala presentó ante el INE, la documentación requerida para continuar con el proceso de constitución de su partido político.

México.- La tarde de de este viernes 28 de febrero, Margarita Zavala acudió al Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar el registro como partido político, del proyecto político que fundó junto a su esposa Felipe Calderón, el cual es conocido como México Libre.

Tras presentar la petición formal a unas cuantas horas de que venciera el plazo para llevar a cabo dicho trámite, Zavala, acompañada de varios seguidores y simpatizantes que colaboraron en la recolección de firmas , ofreció un mensaje a las afueras de la sede del órgano electoral.

En su discurso, la ex aspirante a la presidencia de la República refirió que si bien en el acto no estuvo presente su esposo, afirmó que éste tuvo una participación muy activa en la construcción del proyecto, pese a lo cual dijo, México Libre no fue hecho por 2 personas, sino por miles de mexicanos .

“Nos movió a miles de mexicanos y mexicanas, a padres de familia que preocupados por el futuro de sus hijos, respondieron a la exclamación de que hay que hacer algo y éste es el algo”

De la misma forma, destacó que los motivos por los cuales pensaron en la creación de un partido político, fue el interés por conformar una fuerza política que haga frente al gobierno actual, así como su “amor profundo” que tienen para México.

Ante más de un centenar de simpatizantes del proyecto de partido, Zavala afirmó que una vez constituido, ocupará el cargo de dirección, aunque descartó que busque ser candidata en las próximas elecciones al Congreso de 2021.

Sobre la documentación presentada, Fausto Barajas, coordinador nacional de la agrupación, informó que presentaron 312 mil afiliaciones y efectuaron un total de 246 asambleas distritales, aunque no descartó que alguna de estas últimas pueda ser invalidada en la revisión de los requisitos que hará el INE.