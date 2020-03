Solo vamos a aceptar migrantes de EU que sean mexicanos o centroamericanos: Ebrard

El canciller aclaró la posición de México respecto a la decisión de Estados Unidos (EU) de no tramitar más solicitudes de asilo.

México.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, aclaró que, ante la contingencia sanitaria mundial por el coronavirus Covid-19, México sólo estará en condiciones de aceptar a migrantes rechazados por Estados Unidos (EU), si se trata de connacionales o de personas originarias de Centroamérica.

En la conferencia mañanera de presidente AMLO en Palacio Nacional, el canciller mexicano fue cuestionado respecto a la disposición estadounidense de regresar de inmediato a todos los solicitantes de asilo que llegue hasta su frontera.

En su exposición, Marcelo Ebrard aclaró que EU cuenta con un marco jurídico propio que, ante una emergencia de salud como la declarada por el Covid-19, se permite la suspensión de servicios y procesamiento de solicitudes de asilo.

Dicha disposición implicaría que el país vecino negaría el acceso a su territorio a los refugiados, y éstos tendrían que ser atendidos en México .

No obstante, el titular de la SRE aclaró que dentro de la normativa mexicana, sólo está permitido la recepción de mexicanos, por obvias razones, y de ciudadanos originarios de algún país de Centroamérica, principalmente Honduras, El Salvador y Guatemala.

"México está admitiendo y su política ha sido con los centroamericanos, desde hace varios meses, que permanezcan en México para su sesión de asilo, eso no lo vamos a modificar. Si nos regresan personas que no sean mexicanos o centroamericanos, México no lo aceptaría. Que EU se haga cargo de eso" Marcelo Ebrard. SRE

Según las estimaciones de la cancillería mexicana, cerca de mil 100 personas llegan diario a la frontera de EU con México para solicitar asilo. De ellos una amplia mayoría son mexicanos, por lo que el resto de nacionalidades contempladas en el rechazo estadounidense representan una minoría que el gobierno federal no estaría dispuesto a admitir.