En la Mañanera: AMLO llama a la calma ante avance del coronavirus en el mundo

El presidente de la República también confirmó que se creará la Universidad de las Lenguas Indígenas en la alcaldía capitalina de Milpa Alta.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó en su mañanera de este 27 de febrero que su gobierno creará la Universidad de las Lenguas Indígenas, la cual tendrá como sede la alcaldía Milpa Alta, en Ciudad de México.

El mandatario realizó el anuncio teniendo como macro la firma de un convenio de colaboración en materia lingüística con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, evento que tuvo como invitada a la directora general del organismo, Audrey Azoulay.

“Hace poco estuve en Milpa Alta e hicimos el compromiso de impulsar la creación de una universidad para la enseñanza de las lenguas. Y vamos a crear esta universidad, y vamos a impulsar el rescate de las lenguas que se están perdiendo”. Andrés Manuel López Obrador

Además, López Obrador lamentó la discriminación que se ejerce hacia dialectos del español comunes en algunas regiones del país, incluyendo el suyo, que son considerados vulgares o incorrectos por algunos sectores de la sociedad.

“A veces dicen algunos: ‘Hablas mal’. No, no, no, es un orgullo hablar como uno es, haciendo valer nuestras culturas, nuestras tradiciones a partir de que México es un mosaico cultural, muchos Méxicos”. Andrés Manuel López Obrador

AMLO pide calma por expansión del coronavirus

Pese a la firma del convenio, el gran tema de la mañanera fue el coronavirus y la llegada a costas mexicanas de un crucero con un caso sospechoso de la enfermedad. Al respecto, AMLO apuntó que se permitió el ataque de la embarcación por razones humanitarias, pues gobiernos de dos países habían negado la entrada a sus territorios.

“No podemos actuar de manera inhumana. Hay protocolos, se cumplen, pero no es: ‘a ver, aquí no les permitimos atracar, aquí ustedes no pueden estar’. Estamos hablando de miles de personas. Nosotros no podemos actuar así”. Andrés Manuel López Obrador

Asimismo, aseguró que sus autoridades del país no pueden “actuar con discriminación” y proceder a cerrar puertos y aeropuertos “o rechazar a quienes vienen a México o transitan por México”.