En la mañanera: AMLO ofrece apegarse a la ciencia para tomar decisiones respecto a coronavirus

El presidente de la República también aseguró que la economía del país resistirá el ambiente adverso derivado del avance de la enfermedad.

México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó en su mañanera de este 12 de marzo que su gobierno se guiará por la opinión experta de técnicos y científicos para enfrentar la pandemia de coronavirus en el país, dejando de lado la política.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario y funcionarios de la Secretaría de Salud presentaron un informe sobre la situación sanitaria en el país y las medidas a tomar en caso de que se multipliquen los casos de Covid-19.

“Todas las decisiones que tomemos van a tener como referencia las indicaciones de los técnicos, de los médicos y de los científicos, aquí nada de política, es lo que los señores nos indiquen, porque luego por cuestiones políticas o se minimiza o se exagera”. Andrés Manuel López Obrador

Asimismo, señaló que “la política es un noble oficio” pero no tiene conocimientos científicos para tomar decisiones respecto a la enfermedad y por eso confía en su equipo de salud.

“Yo de eso no sé, no soy todólogo, no soy sabelotodo. Es un asunto muy serio como para estar opinando sin conocimiento. No puede haber conjeturas, improvisaciones, ocurrencias, es un asunto que requiere de especialistas”. Andrés Manuel López Obrador

Gobierno no debe intervenir en mercado cambiario: AMLO

Por otro lado, AMLO reconoció que el avance de la pandemia, combinado con la caída en el precio del petróleo derivada de disputas comerciales entre Arabia Saudita y Rusia, han afectado a la economía mexicana, pero se mostró confiado en que pronto se revertirá el oscuro escenario que se enfrenta.

“Tenemos presupuesto, está aumentando la recaudación (…) y no tenemos ningún problema de falta de ingresos, de falta de presupuesto”. Andrés Manuel López Obrador

Además, señaló que no se justifica en estos momentos una intervención en el mercado cambiario pese a que este jueves el dólar se apreció a un nuevo máximo histórico cercano a los 22 pesos por unidad.