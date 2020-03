En la Mañanera: AMLO celebra reforma al artículo 4º constitucional

El presidente de la República también habló en su conferencia matutina del coronavirus y la entrega de becas en el nivel superior.

México.- En su conferencia mañanera de este 11 de marzo, AMLO mostró su beneplácito por la aprobación en la Cámara de Diputados de una reforma al artículo 4 constitucional, que garantizará la entrega de programas de bienestar como pensiones y becas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que uno de los artículos transitorios de la ley señale que “para garantizar estos derechos, nunca va a disminuir el presupuesto; cada año tiene que ser mayor o no reducirse”.

“Así se asegura que no quede sólo en un simple enunciado, sino que se convierta en un derecho, porque van a tener estos programas (…) presupuesto garantizado”. Andrés Manuel López Obrador

Asimismo, lamentó que los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) hayan votado en contra o se hayan abstenido, cuando en el pasado no dudaron en aprobar el Fobaproa, con el que se convirtió deuda privada en pública.

Conservadores quieren que nos infectemos de coronavirus: AMLO

AMLO también se refirió al avance del coronavirus en el mundo, destacando que su gobierno no está ocultando información a la población como quieren hacer creer sus adversarios políticos.

Por el contrario, argumentó, desde semanas antes del primer caso confirmado se estaban dando informes diarios sobre la epidemia y la Secretaría de Salud ha sido transparente sobre los contagios en México.

Además, advirtió que los grupos conservadores buscarán lucrar políticamente con la enfermedad como ya lo han hecho con otros retos que ha enfrentado su administración.

“Van a empezar a decir que no hay información, que no se está haciendo nada, que se está menospreciando el problema. Es hasta lamentable que quieran que nos infectemos”.

Finalmente, adelantó que se investigarán posibles fraudes en la entrega de becas en nivel superior, luego de conocer la denuncia en el sentido de que algunas personas sólo se inscriben en la universidad para recibir el apoyo económico pero nunca se presentan a clases.

“No se deben de entregar becas a quien no está estudiando, quien no lo merece. Si no está estudiando -porque sí hay posibilidades- y no tiene empleo puede trabajar como aprendiz si es joven, hay ese otro programa. Hay opciones, porque estamos dándole atención preferente a los jóvenes”. Andrés Manuel López Obrador

“No se puede estar utilizando un recurso si no se lleva a cabo una actividad, en este caso si no se está estudiando o si no se asiste a la capacitación para el trabajo. Eso está claro”, remató el presidente.