Mañanera: AMLO recibe donación de la FGR por 2 mmdp

El presidente de la República calificó el acto como inédito y aseguró que el dinero servirá para la rifa del avión presidencial.

México.- La mañanera de AMLO de este 10 de febrero tuvo como invitado especial al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero , quien acudió a Palacio Nacional para entregar un cheque por 2 mil millones de pesos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

El fiscal explicó que el dinero proviene de una denuncia presentada por el Ejecutivo a través de la Consejería Jurídica que los llevó a iniciar “una serie de acciones de carácter penal para la recuperación de los bienes de la nación”.

“Hoy podemos decir con mucha satisfacción que le estamos entregando al instituto un cheque por dos mil millones de pesos. Es un solo caso, un caso que se inició gracias a una denuncia del Ejecutivo”. Alejandro Gertz Manero

Asimismo, Gertz Manero negó los rumores esparcidos este fin de semana sobre su supuesta renuncia a la FGR, ya sea por motivos de salud o por diferencias con el presidente López Obrador.

“Fíjese qué curioso. Me han enfermado, me han renunciado, han puesto en mi boca palabras que no he dicho, no han informado de lo que sí hemos dicho. Parece que hay grupos a los que los estoy molestando, pero es nuestro trabajo”. Alejandro Gertz Manero

Dinero donado por la FGR servirá para rifa del avión presidencial

Por su parte, AMLO señaló que los 2 mil millones de pesos entregaron por la FGR servirán para pagar los premios de la rifa que se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre para saldar la deuda del avión presidencial.

“Lo que obtengamos de la venta de los cachitos, de los boletos de la lotería nos va a alcanzar sin ningún problema para destinar dos mil 500 millones de pesos a la compra de equipos médicos. Esto es justicia”. Andrés Manuel López Obrador

Finalmente, señaló que la donación de la FGR se trata de “un hecho inédito en la historia del país” y es una muestra de que se viven nuevos tiempos. “Ya ha iniciado la recuperación de dinero y que se ha tomado la decisión de que ese dinero ingrese al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado”.