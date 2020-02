La senadora de Morena advirtió que no se permitirá que se califique al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, como machista.

México.- Ante las críticas que se han generado por los recientes casos de feminicidios y violencia de género, la integrante de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado de la República, Malú Micher afirmó que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no puede ser calificado como machista.

Integrantes de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional en la cámara alta, hicieron un llamado para que la oposición deje de centrar sus acciones en lanzar críticas “tontas” en contra del titular del Ejecutivo Federal y pasar a la acción para frenar la violencia contra las mujeres.

Al respecto, Micher indicó que los distintos frentes del gobierno se encuentran enfocados en atender el problema, para lo cual es necesario que todos los sectores de la sociedad avancen de manera conjunta con el objetivo de poner fin a la problemática .

Así lo indicó al negar que la de López Obrador, sea una administración machista, por lo que advirtió que no se permitirá que se califique de esa manera a ninguno de los poderes de la unión.

“No tenemos un gobierno machista, no votamos por él. Este nunca será un gobierno machista y no vamos a permitir que se acuse a este Legislativo, al Ejecutivo o al Judicial de no estar trabajando. Sí se está haciendo, pero hay que asumir que nos falta hacer muchísimo más” Malú Micher, senadora de Morena

Por su parte, su compañera de bancada Nestora Salgado urgió a dejar de pelar “tonterías” pues “estamos en un momento de crisis” en el que se debe dejar de lado esa actitud para hacer algo a favor de las niñas y las mujeres.

Al citar el feminicidio de Fátima Cecilia, la senadora Margarita Valdez consideró que como sociedad se esta llegando a un punto crítico, por lo que lanzó un llamado para proteger a mujeres y a niñas.