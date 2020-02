El INE nunca había enfrentado un clima tan hostil, lamenta Lorenzo Córdova

Pide el consejero presidente que integrantes cierren filas para la defensa del organismo.

México.- El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, lamentó que la institución nunca había enfrentado un clima adverso y hostil como el de ahora, luego de que la Cámara de Diputados determinara promover una controversia constitucional en su contra por los salarios aprobados a los consejeros.

Córdova Vianello pidió a los integrantes del INE cerrar filas en su defensa.

"El INE no es de nosotros, de una persona, es de la sociedad, pero tampoco el INE es de un partido o de una fuerza política, por eso tenemos que cuidar eso" Lorenzo Córdova. Consejero Presidente del INE

Según Córdova, el INE vive momentos complicados y en todo el tiempo que ha laborado en la institución no había vivido un clima tan adverso y hostil.

"Estos son momentos muy complicados para la institución, he tenido el privilegio de estar tres ocasiones aquí, vivir etapas no menores de la institución, y no han sido tan fáciles, pero muy probablemente nunca hayamos enfrentado un ambiente tan adverso, tan hostil contra el Instituto como el que hoy tenemos" Lorenzo Córdova. Consejero Presidente del INE

El órgano electoral se ha visto envuelto en polémica debido a que recientemente aprobó que los consejeros ostenten un salario superior al del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 14 de febrero Córdova aseguró que AMLO no pretende capturar al órgano electoral, y se dijo convencido de que AMLO defiende al instituto.