No me interesa ni tengo papel alguno en la esfera política: López-Gatell

El subsecretario de Salud advirtió que un cierre de fronteras traería consecuencias "descomunales" para la economía mexicana

México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pidió a sus críticos no trasladar su actual responsabilidad al frente del combate y la contención del coronavirus Covid-19, a una esfera política que busque generar división y confrontación entre la sociedad.

En la conferencia mañanera del presidente AMLO en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud explicó que todas las decisiones que se están tomando para hacer frente a la pandemia se apegan a criterios y elementos técnicos especializados. En ese sentido, López-Gatell hizo un extrañamiento a aquellos personajes que pareciera que no quieren el bienestar de México ante la contingencia sanitaria.

"Ciertas posiciones que desde el inicio están planteadas sobre la agenda política y parecieran no tener disposición alguna de sumarse a la causa del interés superior de esta nación, que es mantener el orden y permear información útil" Hugo López-Gatell. Subsecretario de Salud.

Respecto a la presión y ansiedad social que estaría influyendo en algunas de las críticas a las medidas de prevención y contención implementadas por el gobierno federal, el subsecretario pidió mantener las observaciones en el rubro científico y no político.

"Vamos a centrarnos en lo técnico, la confianza que me han depositado las más altas autoridades en conducir técnicamente esta epidemia, estriba en la responsabilidad de que se me vea como un funcionario técnico, y no se me trate de llevar a la esfera política, la cual no me interesa y no tengo ningún papel en ella" Hugo López-Gatell. Subsecretario de Salud.

López-Gatell explica por qué México no debe cerrar sus fronteras

Hugo López-Gatell reconoció que uno de los principales señalamientos en contra del tratamiento del coronavirus, es el rechazo del gobierno federal a tomar medidas de contención extrema, como puede ser el cierre de fronteras o la suspensión de comercio.

En ese sentido, explicó que una medida de ese dimensión podría traer consecuencias descomunales para la economía mexicana y su efectividad para la contención del virus no está garantizada.