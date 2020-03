Declaratoria de Emergencia no es un toque de queda: López-Gatell

El subsecretario de Salud dijo que la Declaratoria permite mayor coordinación en el gobierno y participación con el sector privado.

México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aclaró que la Declaratoria de Emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del coronavirus Covid-19, no representa un estado de excepción ni un toque de queda para la población.

En la conferencia diaria de seguimiento de la pandemia del coronavirus en territorio nacional, López-Gatell informó que la intervención del Estado mexicano ocurre en este momento para evitar una propagación acelerada e incontrolable del virus , lo que llevaría a un escenario de saturación de camas de hospital y el colapso del sistema de salud.

Espera México alcanzar punto de contagios medio a finales de mayo

En su exposición, López-Gatell informó que si se permite el desarrollo libre de la pandemia sin ningún tipo de medidas de restricción y mitigación, México registraría una curva pronunciada de contagios a partir de mediados y hasta finales del mes de abril , para una posterior desaceleración hasta finales de mayo.

En cambio, el plan de gobierno federal es mitigar, contener y aplanar la curva de contagios, para registrar el punto máximo, que no sería ni la mitad del crecimiento acelerado, para finales del mes de mayo y una desaceleración extendida hasta inicios del mes de agosto.

Respecto a las medidas previstas en la Declaratoria de Emergencia, que incluyen el resguardo obligatorio para adultos mayores, el llamado a instituciones públicas, privadas y sociales a suspender las actividades no esenciales hasta el 30 de abril, y el reforzamiento de "quédate en casa", López-Gatell aclaró que el gobierno no contempla el uso de la fuerza para hacer cumplir dichas medidas.

"Declarar la emergencia no quiere decir un Estado de Excepción. y lo digo porque ya empiezan a surgir las especulaciones de que podría haber un toque de queda, desabasto, no. No se confundan con eso" Hugo López-Gatell. Subsecretario de Salud.

El funcionario federal dijo que la declaratoria permite al gobierno mayor coordinación interna y hacia el sector privado. Destacó que desde la implementación de las medidas de Sana Distancia, el promedio de movilidad en la CDMX ha disminuido en un 60 por ciento.