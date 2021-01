Hugo López-Gatell acusó que las fotografías están sacadas de contexto; aseguró que siguió todos los protocolos de prevención contra Covid-19.

Al finalizar la conferencia, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que las fotografías, difundidas en redes sociales de sus vacaciones en Oaxaca, están sacadas de contexto.

Respecto a la fotografía que circuló donde se muestra a López-Gatell sin usar cubrebocas en un avión, señaló que se bajó la mascarilla un momento, porque hablaba con Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, y no lo escuchaba.

“Cuando estaba hablando, por cierto, con el doctor Ruy López Ridaura para darle instrucciones sobre los preparativos de vacunación, no me escuchaba y me tuve que bajar el cubrebocas” Hugo López-Gatell

En redes sociales, también circuló una fotografía donde se muestra a López-Gatell acompañado de una mujer en un restaurante en la playa Zipolite, Oaxaca. La fotografía causó polémica, porque en repetidas ocasiones el funcionario llamó a la población a quedarse en casa.

“Me toman la foto en un restaurante y dicen que no seguí las medidas de sana distancia. Pues es sacar de contexto, habíamos seis en la mesa, estábamos convenientemente a sana distancia, igual que otras personas”. Hugo López-Gatell

Al finalizar la conferencia diaria sobre #COVID19, el subsecretario @HLGatell aseguró que las imágenes de sus días de descanso en Oaxaca fueron sacadas de contexto. pic.twitter.com/JDgzeGlYQp — REFORMA (@Reforma) — REFORMA (@Reforma) January 5, 2021

López-Gatell justifica sus vacaciones

Este lunes, Hugo López-Gatell justificó sus vacaciones a Oaxaca; detalló que no tiene nada que ocultar y se reunió con familiares en una casa privada y con medidas sanitarias contra el Covid-19, en el municipio de San Pedro Pochutla.

López- Gatell manifestó que durante sus vacaciones tomó las medidas de prevención de conservar los grupos familiares muy pequeños y seguir las medidas sanitarias : como separar los lugares en las mesas, en la cena de fin de año.

“Cómo podría ir a casa de un familiar aquí CDMX, fui allá. Llegué me incluí en la casa, un día salimos a consumir alimentos, no a pachanguear, es completamente absurdo que piensen que uno va a usar cubrebocas cuando consume alimentos” Hugo López-Gatell