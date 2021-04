Lilly Téllez llama "traidores" a senadores de Morena que votaron en contra de su propuesta para vacunar al personal de salud antes que a maestros

Tras la reunión de la Comisión de Salud en la Cámara de Senadores programada para la mañana de este martes 6 de abril, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Lilly Téllez señaló que los senadores de Morena votaron en contra de su propuesta de exhorto para vacunar al personal de salud antes que a los maestros.

En su cuenta de Twitter, Lilly Téllez adjuntó una imagen donde especificó quiénes fueron los senadores de Morena que votaron en contra de su propuesta, a los que se refirió como “traidores”.

Los integrantes de la comisión de salud en el Senado que votaron en contra de la propuesta de Lilly Téllez son:

Américo Villarreal Anaya, senador de Morena por Tamaulipas;

por Tamaulipas; José Luis Pech Várguez, senador de Morena por Quintana Roo;

Lilia Margarita Valdez, senadora de Morena por Durango;

Eva Eugenia Galaz Caletti, senadora de Morena por Coahuila;

Primo Dothé Mata, senador de Morena por San Luis Potosí;

Antares Guadalupe Vázquez, senadora Plurinominal de Morena;

Martha Lucía Micher, senadora de Morena por Guanajuato;

Jesusa Rodríguez Ramírez, senadora plurinominal de Morena;

María Antonia Cárdenas, senadora de Morena por Jalisco;

José Ramón Enríquez, senador de Morena por Durango.

“#VacunenAMédicosYa. Los senadores de Morena acaban de votar: no, no y no a mí exhorto para vacunar al personal de salud antes que a maestros. Son ellos los traidores” Lilly Téllez. Senadora del PAN

Los @MorenaSenadores acaban de votar:

a mi exhorto para vacunar al personal de salud antes que a maestros.



— Lilly Téllez (@LillyTellez) April 6, 2021

Al hacer públicos los nombres de los senadores de Morena, integrantes de la Comisión de Salud en el Senado que votaron en contra de su exhorto, Lilly Téllez también compartió los teléfonos de sus oficinas “por si les quieren decir algo”.

"Aquí los nombres de los senadores de Morena de la Comisión de Salud que no quieren que pase mi exhorto urgente y prioritario para vacunar al personal de salud, les dejo los teléfonos de sus oficinas por si les quieren decir algo" Lilly Téllez. Senadora del PAN

— Lilly Téllez (@LillyTellez) April 5, 2021

Además, Lilly Téllez acusó a Morena de preferir ganar votos que salvar vidas.

Mañana en la Comisión de Salud, @MorenaSenadores desechará mi exhorto para que todo el personal de salud sea vacunado antes que los maestros.



— Lilly Téllez (@LillyTellez) April 6, 2021

Lilly Téllez propone vacunar al personal de salud antes que a los maestros

La senadora Lilly Téllez presentó el pasado 19 de marzo en el Senado de la República un exhorto a la Secretaría de Salud (Ssa) para que se aplique la vacuna contra el Covid-19 al personal de salud —público y privado— antes que a los maestros.

En su cuenta de Twitter, Lilly Téllez sostuvo que el punto de acuerdo que es con carácter de urgente y prioritario.