Los movimientos feministas merecen el respeto de las autoridades: Laura Rojas

La presidenta de la Mesa Directiva aseguró que las trabajadoras de la Cámara de Diputados podrán faltar el 9 de marzo sin consecuencias.

México.- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, opinó que los movimientos feministas merecen el respeto de todas las autoridades. Además indicó que las trabajadoras del Poder Legislativo de San Lázaro podrán faltar el 9 de marzo sin repercusiones.

Entrevistada al concluir la XXII Reunión Interparlamentaria México-Canadá, la diputada hizo el mensaje, luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador refiriera que detrás del paro nacional de mujeres hay intereses conservadores.

"Los movimientos feministas merecen el respeto de todas las autoridades. Sí, absolutamente, todas las trabajadoras de la cámara de diputados van a tener el apoyo el respaldo institucional para en caso de que se quieran sumar al paro lo puedan hacer sin consecuencia laboral" Laura Rojas. Presidenta de la Mesa Directiva

Rojas acotó que es importante sumarse al paro nacional convocado el 9 de marzo, con el fin de visibilizar la violencia de género.

"De lo que se trata es que la sociedad en su conjunto ve qué pasa cuando las mujeres no están cuando se les golpea o asesina en el mundo" Laura Rojas. Presidenta de la Mesa Directiva

Este 4 de marzo de 2020 AMLO cambió la fecha de inicio de venta de boletos para la rifa del avión presidencial, argumentando que “no se dio cuenta ni tenía en mente” que el 9 de marzo se efectuaba el paro.

Ahora los boletos se venderán a partir del 10 de marzo.