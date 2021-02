Jorge Castañeda denuncia que "agentes de la 4T" le confiscaron su pasaporte en el AICM

Jorge Castañeda subió a redes sociales una serie de mensajes en los que acusó a supuestos agentes de la 4T de intentar extorsionarlo

Jorge Castañeda denunció la noche de este martes 16 de febrero que supuestos agentes de la 4T le confiscaron su pasaporte en la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM).

Ante dicho incidente, el analista político y ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Vicente Fox, acusó en una serie de mensajes subidos a redes sociales que en este gobierno son tan o más corruptos que antes .

Jorge Castañeda: "Así se las cascan los de la 4T. Igual de corruptos"

Fue en punto de las 21:21 horas cuando Jorge Castañeda publicó un primer mensaje en su cuenta de Twitter, donde acusó:

"Agentes de la 4T se niegan a identificarse y confiscan mi pasaporte en T2 aduana. Así son" Jorge Castañeda

Agentesde la 4T se niegan a identificarse y confiscan mipasaporte en T2 aduana. Asi son. pic.twitter.com/f4Dzt53zYT — Jorge Castañeda (@JorgeGCastaneda) — Jorge Castañeda (@JorgeGCastaneda) February 17, 2021

A la publicación, que estuvo acompañada por una foto borrosa del supuesto agente de la 4T que le habría retirado el pasaporte, le siguieron otras tres en las que el excansiller reiteró su acusación de corrupción contra los supuestos funcionarios y su negativa a identificarse .

"Un dizque de aduana me confisco mi pasaporte en la terminal 2 de aicm sin identificarse. Asi se las cascan los de la 4T. Igual de corruptos" Jorge Castañeda

Un dizque de aduana me confisco mi pasaporte en la terminal 2 de aicm sin identificarse. Asi se las cascan los de la 4T. Igual decorruptos — Jorge Castañeda (@JorgeGCastaneda) — Jorge Castañeda (@JorgeGCastaneda) February 17, 2021

"Mas corruptos q nunca" Jorge Castañeda

Y se niegan aidentificarse — Jorge Castañeda (@JorgeGCastaneda) — Jorge Castañeda (@JorgeGCastaneda) February 17, 2021

"Y se niegan a identificarse" Jorge Castañeda

Y se niegan aidentificarse — Jorge Castañeda (@JorgeGCastaneda) — Jorge Castañeda (@JorgeGCastaneda) February 17, 2021

Jorge Castañeda: No tengo pasaporte diplomático desde 2003

Luego, Jorge Castañeda denunció presiones para que borrara la foto compartida previamente.

Asimismo, señaló que accedería a entregar su pasaporte, subrayando que no es de tipo diplomático, y que más tarde compartiría videos de los sujetos que lo habrían presionado a entregarle su documentación en el AICM.

"Les voy a dejar el pasaporte. A ver si ebrard me autoriza uno nuevo. Obvio no dipmomatico q no tengo desde 2003" Jorge Castañeda

Les voy a dejar el pasaporte. A ver si ebrard me autoriza uno nuevo. Obvio nodipmomaticoq notengo desde 2003 — Jorge Castañeda (@JorgeGCastaneda) — Jorge Castañeda (@JorgeGCastaneda) February 17, 2021

Jorge Castañeda: No se concretó la extorsión de "dizque aduaneros"

Casi una hora después de haber comenzado sus denuncias en redes sociales, el analista político informó que ya se encontraba en casa, con sus documentos completos y sin haber cedido al intento de "extorsión" .

Los videos que prometió compartir, hasta el momento no están disponibles en Twitter.

"Ya en mi casa. Devolvieron mi pasaporte. El abuso o el intento de extorsión en pedir papeles sin derecho y sin identificación por parte los dizque aduaneros" Jorge Castañeda