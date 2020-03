No se permitirán agresiones entre periodistas en la mañanera, dice Jesús Ramírez

El coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República también condenó el acoso que sufren mujeres periodistas en México.

México.- el coordinador general de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, señaló que no se permitirán agresiones entre periodistas que cubren las conferencias matutinas de Palacio Nacional.

Esto, luego de que varios miembros de la prensa se enfrascaran en una discusión debido a la polémica participación de Marco Antonio Olvera, quien sugirió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar las cuentas bancarias de la activista y comunicadora Frida Guerrera por su supuesto apoyo al paro nacional de mujeres del próximo 9 de marzo.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el vocero presidencial calificó como “inaceptable” la violencia que se ejerce contra mujeres periodistas, y adelantó que no se permitirá en las ‘mañaneras’ que haya agresiones entre periodistas.

“La violencia, amenazas, agresiones y acoso que reciben las mujeres periodistas son inaceptables y constituyen un delito. El Gobierno de México actúa para acabar con la impunidad. En las mañaneras tampoco se permitirá que ningún periodista agreda a otra u otro. Periodismo con libertad y respeto”. Jesús Ramírez Cuevas

La declaración de Ramírez Cuevas llega luego de que Frida Guerrera confrontara a Marco Antonio Olvera al final de la ‘mañanera’ de este miércoles.

Tras marcharse el presidente y Santiago Nieto, titular de la UIF, la comunicadora se acercó al periodista para hacerle saber que sus declaraciones ponían en riesgo su actividad e incluso su vida.

“¿Cómo te atreves a incluir mi nombre si ni siquiera me conoces? ¿Cómo te atreves a sugerir que me investiguen? investígame tú y, si no, renuncia a tu cargo y pide una disculpa a tu medio”. Jesús Ramírez Cuevas

Además, le resaltó que ella no está apoyando el paro nacional de mujeres, como había afirmado Olvera en su intervención.