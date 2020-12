Javier Duarte niega participación en asesinato de Regina Martínez

Javier Duarte se adelantó a un reportaje sobre Regina Martínez que aparecerá el 6 de diciembre en 20 medios a nivel nacional e internacional.

México.- El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, negó haber participado en el asesinato de la periodista Regina Martínez, adelantándose a un reportaje que saldrá a la luz mañana domingo 6 de diciembre en Reforma y otros medios.

La cuenta oficial de Twitter del ex mandatario se pronunció sobre el reportaje tras tener conocimiento de la publicación de este, desmarcándose de haber sido parte del crimen ocurrido en 2012 y asegurando que se instruyó a la Procuraduría de Justicia de Veracruz esclarecer el hecho.

Niego categóricamente haber participado en este lamentable hecho. Muy por el contrario, desde que conocí el caso instruí al entonces Procurador a esclarecer los hechos y encontrar al o los responsables. — Javier Duarte (@Javier_Duarte) — Javier Duarte (@Javier_Duarte) December 6, 2020

Duarte también dijo nunca haber tenido conocimiento de que algún funcionario de su gobierno hubiera tenido participación en el delito, ya que de haber sido así se hubiera castigado al responsable.

Además, el gobernador aseveró que los periodistas más críticos de su gobierno vieron respetadas sus opiniones y prueba de ello es que se publicaron artículos y reportajes sin censura alguna. Por último, Duarte recordó que en su mandato la seguridad pública estatal fue puesta en manos de la Marina.

Mañana aparecerá el reportaje conocido como The Cartel Project, que retoma las investigaciones que dejó pendientes Regina Martínez antes de ser asesinada, en 2012. En este proyecto participan medios como Proceso en México y Le Monde, France TV, Radio France, The Washington Post, The Guardian, South China Morning News, WDR, NDR, Expreso, El País y The Star, a nivel internacional, entre otros más.

Previo al reportaje se adelantó que la labor que dejó Regina Martínez fue “explosiva” ya que antes de morir había descubierto vínculos de la clase política con el crimen organizado y otros hallazgos en relación a la desaparición de cientos de personas en Veracruz.

Javier Duarte gobernaba la entidad cuando Martínez fue asesinada. En ese entonces Veracruz era un hervidero de inseguridad, con homicidios dolosos al alza y pugnas entre organizaciones del crimen organizado.