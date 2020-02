Exponen irregularidades en Instituto de Neurología tras visita sorpresa de autoridades de Salud

Jorge Alcocer, Irma Eréndira Sandoval y Gustavo Reyes Terán escucharon quejas de pacientes y personal.

México.- Personal y pacientes del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez expusieron a las autoridades de Salud y otras dependencias las graves irregularidades que vive la institución médica.

Los titulares las secretarías de Salud, Jorge Alcocer; de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y el titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud, Gustavo Reyes Terán, realizaron una visita sorpresa al Instituto.

De acuerdo con La Jornada, los funcionarios platicaron con personal y pacientes por más de cuatro horas en un recorrido que estuvo acompañado por el director de Neurología, Miguel Ángel Celis.

"No tenemos lo mínimo necesario"

"No tenemos lo mínimo necesario", expusieron los trabajadores a las autoridades, en tanto que los pacientes reclamaron que los procedimientos no se realizan porque les cobran decenas de miles de pesos y no cuentan con esos recursos.

Jorge Alcocer agradeció a los empleados que se atrevieron a plantear sus quejas y afirmó que no habrán represalias.

El personal afirmó que en el Instituto siempre falta:

Agua.

Jabón.

Guantes.

Gasas.

Dijeron que pese a que hay una farmacia privada dentro del Instituto y se ha dicho que nada faltaría, en realidad es que todo se pide a los familiares de los pacientes.

Denuncias más severas en el área de cirugía

Ángeles Cruz Martínez señala en su nota que alrededor de las 10:00 horas de este jueves llegaron los funcionarios al Instituto de Neurologóa.

Tras un encuentro con el director Miguel Ángel Celis, comenzaron el recorrido por las instalaciones, donde una de las más sentidas quejas se dio en el área de cirugía.

Por espacio de una hora, señala La Jornada, Alcocer, Sandoval y Reyes escucharon de las enfermeras que trabajan con carencia de medicamentos e insumos, así como que se redujo la cantidad de seis intervenciones que se hacían al día hasta hace un par de años, a una o dos diarias.

Instituto de Neurología, el único que no se suma a Insabi

El pasado 28 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que el director del Instituto Nacional de Neurología es el único que no quiere adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Abundó que el director del INN, Miguel Ángel Celis López, no aceptó sumarse porque mantiene contratos privados con una empresa por 600 millones de pesos.

En este sentido, el mandatario federal le hizo un llamado a recapacitar y se adhiera de manera voluntaria.