Ante pregunta expresa, el candidato presidencial del PRI señaló que en este caso debe aplicarse la ley sin importar de quien se trate.

“Pues que sea la justicia la que investigue y que aplique la ley. Creo que en este tema he señalado con toda claridad, y en lo personal, que corresponde a las instancias de procuración de justicia hacer las investigaciones y aplicar la ley, trátese de quien se trate, aquí no hay mayor definición de parte de su servidor que no sea otra que aplicar la ley”, declaró el candidato, tras la revelación del diario Reforma sobre la investigación del gobierno de EU de los nexos entre “Pancho Colorado” y Los Zetas.

Sin embargo, al ser cuestionado el candidato sobre si Fidel Herrera participa de alguna manera en su campaña política, este no respondió.

Por su parte, el ex candidato del PAN al Gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, denunció previamente que Herrera dio protección a Los Zetas durante su administración.