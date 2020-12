Omiten apellido LeBarón en memorial a víctimas de masacre

No solo olvidaron poner los apellidos “LeBaron” en las placas del memorial; olvidaron poner los nombres y apellidos de cada víctima de este país.



Nuestro dolor no acaba con un monumento, quizá acabe cuando haya justicia, no solo para nosotros, para cada víctima de México. pic.twitter.com/fOZphO4wff

— Bryan LeBaron (@BClebaron) December 17, 2020