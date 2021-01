Según el Hospital de Pediatría Siglo XXI, la pediatra que denunció “gandallismo” en la aplicación de las vacunas iba a recibir su dosis en enero



México.- La doctora pediatra del Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México que denunció irregularidades en la aplicación de las vacunas contra coronavirus Covid-19 recibiría su dosis en enero 2021, según informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Rocío Cárdenas Navarrete , directora del Hospital de Pediatría de dicho centro, explicó al respecto de la denuncia la médica Ana Paola de Cosío, que ella desde octubre pasado no estaba integrada a los equipos covid y por eso no fue considerada para recibir la vacuna entre el personal de la primera línea de batalla, pero estaba programada en los primeros días de enero.

“En esta primera etapa, la vacuna es para trabajadores de salud que tienen contacto directo con los pacientes con Covid-19 y hasta ahora, no existe denuncia de algún trabajador que esté en esa línea que no haya recibido la vacuna[...] Estamos trabajando para que nadie se salte la fila, no haya arbitrariedades, influyentismo”. Rocío Cárdenas Navarrete

El #IMSS refrenda el compromiso con las trabajadoras y trabajadores del #CMNSXXI Hospital de Pediatría.



La #VacunaCOVID19 será para todas y todos, la seguridad del personal de salud es una prioridad ante el incremento de contagios de #COVID19 en la Ciudad de México. pic.twitter.com/UKjdVcyrWK — IMSS (@Tu_IMSS) — IMSS (@Tu_IMSS) January 2, 2021

Médica denuncia irregularidades en vacunación

Ana Paola de Cosío , médica del Instituto Mexicano del Seguro Social renunció a su trabajo tras denunciar que la primera línea de atención a la pandemia no están siendo inmunizados, y en su lugar se aplica la vacuna contra coronavirus a administrativos.

A través de un video explicó que renunció a su plaza por “ gandallismo ” y amenazas de sus superiores que la quisieron acusar de abandono de trabajo; también dijo que sólo una ocasión recibió el llamado “bono covid” e incluso refirió que otros compañeros nunca lo han recibido.

Este viernes 1 de enero 2021, la Dra. Ana Paola De Cosio estará presente en la protesta que la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México realizará en el Hospital La Raza del IMSS. La cita es a las 8am. Dará un mensaje respecto a su renuncia. — Rafael Soto Cruz (@RafaelSotoMX) — Rafael Soto Cruz (@RafaelSotoMX) January 1, 2021

Lord Vacuna fue separado de su cargo

Otra polémica tras el inicio de la vacunación contra Covid-19 en México ocurrió en días pasados con José Rogel Romero, apodado Lord Vacuna, quien fue vacunado junto a sus familiares contra coronavirus a pesar de ser director del Centro Médico Adolfo López Mateos.