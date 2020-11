El subsecretario de Salud dijo que el gobierno de México evalúa la pertinencia de invertir o no en la adquisición de la vacuna de Pfizer

México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, confirmó que el gobierno de México no cuenta con la red de "ultracongelamiento" requerida para la preservación de las dosis de la vacuna en desarrollo contra el coronavirus Covid-19 de los laboratorios Pfizer.

En la conferencia diaria de seguimiento del avance de la pandemia en territorio nacional, López-Gatell aseguró que así como México no cuenta con la llamada "cadena de frío ", tampoco ningún otro país en el mundo tiene los requerimientos específicos de esa vacuna, debido a que el nivel de congelación señalado se ubica en los -70 grados centígrados.

En su exposición, el subsecretario de Salud dijo que la tecnología de congelamiento necesaria para el almacenamiento de las dosis es algo muy difícil de alcanzar cuando se trata del manejo de millones de unidades, como corresponde en un protocolo para la distribución masiva de vacunas ante una pandemia.

"La respuesta es no, México no tiene una red de ultracongelación, como no lo tiene ningún país del mundo. Tiene una tecnología muy diferente a cualquier otra vacuna del mundo y requiere que el producto esté almacenada a 70 grados centígrados por debajo de cero" Hugo López-Gatell

Aclaró que lo que el gobierno de México ha firmado con Pfizer es un preacuerdo de compra, y que en este momento s e está evaluando la pertinencia de ordenar la compra de dosis de esa vacuna y las alternativas para el sistema de ultracongelamiento. El funcionario federal dijo que la adquisición de dispositivos industriales de congelamiento implicaría un gasto considerable para el gobierno.

Cabe recordar que Pfizer es uno de los laboratorios que ya se encuentra en la Fase 3 de sus ensayos clínicos de una posible vacuna y, según un informe preliminar presentado esta semana, su fórmula ha tenido un 90 por ciento de eficacia en la primera ronda de miles de voluntarios.