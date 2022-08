Tras el pésimo chiste en donde el payaso Sergio Verduzco Rubiera, alias “Platanito”, en donde se refirió a las víctimas de la Guardería ABC como “Kentucky Fried Cihildren”, la madre de la niña de dos años y medio Ximena Álvarez Cota lanzó un fuerte mensaje al seudo comediante en Facebook:

“¿Tú crees que la vida de unos niños la puedes utilizar en tus chistes, pregunto? Yo perdí a mi niña en ese incendio y créeme que no me causó risa, al contrario, me dio tristeza y coraje que hicieras ese comentario, mucho coraje, sobre todo el comentario más fuerte que hiciste de los chavitos, no lo quiero ni mencionar, fue una estupidez y espero que ninguno de tus seguidores te siga el rollo en ese mal chiste.

Mi niña es Ximena Álvarez Cota y por 16 días estuvo luchando por vivir a consecuencia de esta tragedia, fueron 16 días de sufrimiento, jamás en tu vida te podrás imaginar. 16 días de estar viendo que tu hija no reacciona y que sabes que cualquier momento puede morir una niña de tan solo dos años y medio, una niña inocente como los otros 48 niños que se fueron junto con ella.

¿Tú crees que esto que les paso fue un chiste? Ojalá sólo eso hubiera sido”, concluyó la madre.