Prepara Guillermo del Toro una nueva versión de ?La Bella y La Bestia?

Los Ángeles, 14 Feb. (Notimex).- El cineasta mexicano Guillermo del Toro prepara una nueva versión de ?La Bella y La Bestia?, filme que producirá y dirigirá, cuya protagonista podría ser la actriz británica Emma Watson.

?Beauty? es un proyecto desarrollado por Warner Bros, para el cual se contrató como guionista a Andrew Davies, el mismo de las tres películas de ?Bridget Jones?.

Del Toro comenzó a delinear el proyecto junto a las productoras Denise De Novi y Alison Greenspan a partir de una adaptación de la novela ?Beauty: A retelling of the story of the beauty and the beast?, escrita por Robin McKinley, pero desde entonces ha evolucionado.

La revista ?Variety? informó que Emma Watson, la estrella femenina de la saga "Harry Potter", se encuentra en negociaciones finales para protagonizar la película, pues ella busca papeles más maduros.

Recientemente intervino en "My week with Marilyn" y tiene pendiente el rodaje "Your voice in my head", en la cual dirigirá su amigo David Yates, director de cuatro de las películas del famoso mago.

Del Toro, que actualmente rueda la película de ciencia-ficción "Pacific Rim" para Warner Bros y Legendary Pictures, es también el coguionista de los dos filmes que se estrenarán sobre "El Hobbit", precuela de "El señor de los anillos".

