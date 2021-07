Guillermo del Toro dirigirá a Emma Watson en “La Bella y La Bestia”

California, EU.- El cineasta mexicano Guillermo del Toro dirigirá y producirá una nueva versión de Beauty And The Beast, el célebre clásico de Walt Disney, para el estudio Warner Bros, informó hoy la edición digital de la revista Variety.

El estudio ha contratado al guionista Andrew Davies (Bridget Jones' Diary) para redactar el libreto del filme, que en esta ocasión contará con personajes de carne y hueso en una película de época.

El clásico de Disney fue la primera cinta de animación de la historia que recibió la candidatura al Oscar como Mejor Película.

Además aquel filme, que se reestrenó en 3D el mes pasado en Estados Unidos, ingresó 380,4 millones de dólares en todo el mundo cuando llegó a las salas en 1991.

Asimismo, la publicación avanza que la actriz Emma Watson, la estrella femenina de la saga Harry Potter, se encuentra en negociaciones finales para protagonizar la película.

Denise Di Novi y Alison Greenspan ejercerán como productores junto a Del Toro, que se encargará de escribir un primer borrador de la historia antes de que sea retocado por Davies.

Del Toro, que actualmente rueda la cinta de ciencia-ficción Pacific Rim para Warner Bros y Legendary Pictures, es también el coguionista de las dos películas que se estrenarán sobre The Hobbit, una precuela de la franquicia Lord Of The Rings.

Watson tiene actualmente en cartel My Week With Marilyn y pronto estrenará The Perks Of Being A Wallflower.

Los últimos trabajos de Davies, autor también del guión de la secuela de Bridget Jones, fueron The Three Musketeers y Brideshead Revisited.