Hay que guardarnos ahora por razones de salud, pero también por la economía: Ebrard

Marcelo Ebrard hizo un llamado para atender las disposiciones de las autoridades sanitarias y así poder mitigar los efectos de la pandemia.

México.- El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard advirtió que se deben acatar las disposiciones de las autoridades federales, para evitar la propagación del coronavirus Covid-19 en México, pues de no hacerlo en este momento, los efectos negativos de la contingencia no se verán reflejados solo en la salud, sino también en la economía.

Durante la conferencia de prensa de este lunes 30 de marzo en la que en conjunto con las secretarías de Gobernación, Marina Defensa y Salud se anunciaron nuevas medidas, Ebrard indicó que de no atender los llamados para permanecer en casa, el sector económico se verá fuertemente afectado.

Luego de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell informó sobre la ampliación del periodo de suspensión de actividades no esenciales, así como la extensión del resguardo domiciliario , el canciller indicó que de no actuar ahora, va a tomar más tiempo estabilizar la economía.

"Hay que cerrar filas (...) si no se hace, el daño económico crece, va a tomar más tiempo, el impacto en empleo, en la actividad económica va ser mucho mayor. Es mejor actuar ahora por razones de salud, pero también por razones de economía" Marcelo Ebrard

Al insistir en que éste es el momento más oportuno para cerrar filas, Ebrard Casaubón dijo que entre más sea efectivo el mes en el que la mayoría de las personas deberán "guardarse" en sus casas, "más pronto regresaremos a la normalidad".

Ante ello, el secretario advirtió que si no se acatan las recomendaciones, cada día que pasa en el que se permanezca en aislamiento domiciliario, tomará más tiempo para que se regrese a un escenario de normalidad.

Habrá sanciones para empresas que no cierren o no paguen a trabajadores

En relación a la postura de la iniciativa privada en la actual emergencia sanitaria, Ebrard afirmó que en primer lugar los empresarios no tienen ningún interés o intención de que se propague la enfermedad, sin embargo refirió que aquellos que no paren labores o no cumplan con sus obligaciones con los trabajadores, serán sancionados.

Incluso, advirtió que los patrones que debido a no parar actividades provoquen que alguno de sus empleados se contagie del virus, serán sancionados penalmente.