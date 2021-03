Gobierno Federal pedirá revisión del actuar del juez que suspendió Ley de la Industria Eléctrica: Rocío Nahle

AMLO también indicó que pedirá al Consejo revisar el proceder del juez que autorizó la suspensión provisional de la Ley de la Industria Eléctrica.

Luego de que un juez federal ordenó la suspensión provisional a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la secretaria de Energía (SE), Rocío Nahle, señaló que el gobierno federal acudirá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para solicitar la revisión del actuar del magistrado que decretó esta resolución.

“Nosotros vamos a pedir una revisión al Consejo de la Judicatura sobre el actuar de este juez porque podemos ser muy respetuosos del poder judicial, pero no del actuar de algunos de ellos que, en una forma visible, se muestra con un claro servicio a algún interés” Rocío Nahle Titular de la SE.

La titular de la SE opinó que el juez Juan Pablo Gómez Fierro suspendió “de facto” la Ley de la Industria Eléctrica y sin haber realizado un estudio sobre esta modificación al sector, sostuvo en entrevista para Aristegui Noticias.

“No hizo un estudio, en 24 horas no le dio para hacer el estudio si efectivamente quienes estaban solicitando esta suspensión generan energía más barata, más cara, más limpia, más sucia. No hizo ningún análisis tecnológico, no hizo un análisis económico” Rocío Nahle Titular de la SE

Nahle reiteró que el gobierno federal apelará la suspensión provisional a la Ley de la Industria Eléctrica, dado que “el juez no tiene ni idea (de la reforma)”.

Lo anterior, luego de que en su conferencia matutina de este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también indicó que pedirá al Consejo de la Judicatura revisar el proceder del juez que autorizó la suspensión provisional de la reforma.

“Queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo de que el Poder Judicial del país estuviera al servicio de particulares” AMLO

Juez suspende provisionalmente Ley de la Industria Eléctrica

Un juez federal otorgó este jueves 11 de marzo la suspensión provisional de la Ley de la Industria Eléctrica, legislación promovida por AMLO.

El juez Segundo de Distrito en materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la CDMX, ordenó esta suspensión temporal que tiene como finalidad que se detengan todas las consecuencias derivadas de la reforma a Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021.

Pese a que el juicio de amparo fue iniciado por el abogado de la empresa Parque Solar Orejana, en un escrito presentado el miércoles 10 de marzo, el juez determinó que la suspensión de la Ley de la Industria Eléctrica debe tener efectos generales, porque si solo se concede a la empresa que inició el amparo podría tener una ventaja competitiva y ocasionar distorsiones en el mercado energético.

Finalmente, el juez estableció como fecha para realizar la audiencia constitucional el próximo 27 de abril y el 18 de marzo decidirá si mantendrá o no la suspensión.