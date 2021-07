Insinúa Gibrán Ramírez candidatura a dirigencia de Morena

México.- El analista político Gibrán Ramírez Reyes insinuó una posible candidatura para buscar la presidencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el también secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, agradeció a sus seguidores por el apoyo y publicó un video en donde exhibió diversos mensajes a favor de su aspiración.

Ramírez Reyes no precisó si su postulación es real, pero aseguró que comparte ideales y preocupaciones por el futuro de la llamada "Cuarta Transformación".

Esta semana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó la realización de una encuesta abierta a militantes y simpatizantes para la renovación de la dirigencia nacional de Morena. Para dicho ejercicio, el Tribunal determinó la participación mediadora del INE, entidad que se encargará de conducir el proceso de "encuesta abierta".

Debido a la irregularidad en el padrón de registro de militantes, la autoridad resolvió que el proceso sea abierto a “personas que se autoadscriban como militantes y simpatizantes de Morena".

Esta mañana, el presidente AMLO dijo que ve bien que el INE sea el organismo encargado de llevar a cabo la encuesta, esto debido a los meses de confrontación directa entre los distintos liderazgos.

"Tiene que haber autocrítica. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo al interior?, ¿y además por qué no desde el principio se aceptó lo de la encuesta, si está en los estatutos?, ¿por qué no someterse a lo que la gente decida, opine?"

AMLO