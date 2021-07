(Previo)

Los Ángeles, 31 Ene. (Notimex).- La cantante y actriz estadunidense Miley Cyrus, famosa por su personaje de ?Hanna Montana?, sufrió un accidente mientras practicaba ejercicios acrobáticos en su casa de esta ciudad.

Cyrus informó en su cuenta de Twitter el incidente, en el cual se rompió el coxis al ensayar un salto mortal. ?Me he fracturado el coxis haciendo un salto mortal frontal... en el sofá. Es como cuando tropecé con una almohada y me rompí el brazo?.

NTX/LHM/LMC/TIEMPO09