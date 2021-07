Se fractura Miley Cyrus el coxis al practicar ejercicios acrobáticos

(Ampliación)

Los Ángeles, 31 Ene. (Notimex).- La cantante y actriz estadunidense Miley Cyrus, famosa por su personaje de ?Hanna Montana?, sufrió un accidente mientras practicaba ejercicios acrobáticos en su casa de esta ciudad.

Cyrus informó en su cuenta de Twitter el incidente, en el cual se rompió el coxis al ensayar un salto mortal. ?Me he fracturado el coxis haciendo un salto mortal frontal... en el sofá. Es como cuando tropecé con una almohada y me rompí el brazo?.

Esta no es la primera caída ?simple? para la actriz y cantante, quien ahora se recupera al lado de los suyos, mientras sus millones de fans comienzan a mostrar preocupación.

A pesar de la aparatosa fractura, la artista tiene el ánimo y las fuerzas suficientes para dedicar unas palabras de amor, al parecer, a su novio Liam Hemsworth: ?No sé donde me llevará el viento pero cuando estoy contigo no lo quiero saber?.

El pasado sábado, Miley dejó en su cuenta de Twitter un mensaje que revelaba mucho de su actual situación amorosa: ?Si tienes amor, no necesitas nada más. Pero si no lo tienes, no importa qué más tengas?.

NTX/LHM/LMC