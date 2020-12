Morena acumula mil 28 irregularidades de la fiscalización a partidos políticos de 2019 del INE; deberán pagar más de 174 mdp en multa

México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) detectó la comisión de 3 mil 495 irregularidades durante la fiscalización a partidos políticos en 2019, mil 28 de las cuales fueron perpetradas por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

A través de un comunicado el INE informó sobre la conclusión del proceso de fiscalización de los ingresos y gastos, por cuyas irregularidades los partidos se hicieron acreedores en conjunto a una multa de 563 millones 287 mil 188 pesos 16 centavos .

De acuerdo con el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, la fiscalización a los partidos políticos permite brindar transparencia a la sociedad mexicana sobre el ejercicio del dinero público que se invierte en la política, reiterando que incluso con las sanciones, el objetivo central de la labor no es punitivo.

De las 3 mil 495 irregularidades, los institutos políticos aparecen de la siguiente manera:

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con 28 irregularidades y una sanción de 174 millones 20 mil 313 pesos 83 centavos Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 526 irregularidades y una sanción de 119 millones 938 mil 760 pesos 16 centavos Partido del Trabajo (PT) con 515 irregularidades y una sanción de 100 millones 294 mil 340 pesos 3 centavos Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 440 irregularidades y una sanción de 67 millones 176 mil 149 pesos 15 centavos Partido Acción Nacional (PAN) con 446 y una sanción de 55 millones 419 mil 808 pesos 9 centavos Movimiento Ciudadano (MC) con 225 irregularidades y una sanción de 30 millones 682 mil 592 pesos 74 centavos Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 298 irregularidades y una sanción de 15 millones 755 mil 224 pesos 16 centavos Partido Encuentro Social (PES) con 17 irregularidades y sanción de amonestación pública por qué no tiene registro vigente

93.5% de fiscalización a partidos políticos es dinero público

En 2019, la fiscalización a partidos políticos detectó ingresos por 12 mil 69 millones de pesos, de los que el 93.5 por ciento corresponden a financiamiento público , mientras que el 4.5 por ciento provienen de saldos de inicio del año y sólo 1.9 por ciento de financiamiento privado –equivalente a 231 millones de pesos-.

Las irregularidades más recurrentes que el INE detectó fueron egresos no reportados, seguido por “cuentas por cobrar” cuya antigüedad era mayor a un año de no recuperadas; gastos sin objetivo partidista y las cuentas por pagar mayores a un año de antigüedad no liquidadas.