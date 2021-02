Si Félix Salgado Macedonio es gobernador, todos seremos violadores: ‘el Mijis’

"El Mijis" dijo que el caso de Félix Salgado Macedonio demuestra la impunidad para los delitos de violencia sexual

México.- El activista y diputado local de San Luis Pedro Carrizales, “el Mijis”, se ha pronunciado en contra de la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Expresó que si gana la gubernatura en Guerrero, todos los hombres serán violadores.

“El Mijis” se refirió a la complicidad de políticos que evaden el tema, incluso apoyan la candidatura de Félix Salgado Macedonio, a pesar de contar con cinco acusaciones de violencia sexual.

A través de su cuenta de Twitter, el activista y diputado dijo el 15 de febrero que sostendrá sus dichos aunque lo corran, incluso lo maten.

“Por acción u omisión somos cómplices; si Felix Salgado Macedonio llega a ser gobernador: los violadores seremos todos Lo digo y lo sostengo, aunque me corran, aunque me maten y aunque me linchen en redes” Pedro Carrizales, “el Mijis”

Lo digo y lo sostengo, aunque me corran, aunque me maten y aunque me linchen en redes!✌🏽🤬 — El MIJIS (@mijisoficial) — El MIJIS (@mijisoficial) February 16, 2021

Candidatura a Félix Salgado Macedonio es justificar abuso machista: “el Mijis”

En otro tuit “el Mijis” escribió que hacer evidente el caso de Félix Salgado Macedonio no solo es quién es, sino por mensaje de impunidad sobre la violencia contra las mujeres.

El activista potosino dijo que este tema es confirmar que la sociedad vive bajo el sistema patriarcal que justifica y perdona la violencia sexual contra mujeres.

“No solo es Felix Salgado, es el mensaje de impunidad atrás de él, la falta de respeto a cada víctima, a cada mujer que fue violentada y se atrevió a denunciar. Es la forma en que confirmamos que existe un sistema patriarcal que justifica y perdona cualquier abuso contra ellas” Pedro Carrizales, “el Mijis”

Morena da candidatura a Félix Salgado Macedonio por Guerrero

A pesar de contar con cinco denuncias de abuso sexua l contra cinco mujeres y la Comisión de Honestidad y Justicia del partido no ha resuelto la viabilidad de la candidatura, Félix Salgado Macedonio se registró el 15 de febrero a la gubernatura de Guerrero.

La Comisión de Honestidad y Justicia morenista mandó a comparecer a Basilia "N", la única denuncia que ha investigado sobre violación en 1998.