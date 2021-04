Félix Salgado dijo que consejeros del INE merecen ser sometidos a juicio político por no respetar la voluntad del pueblo, al quitarle la candidatura

México.- Félix Salgado Macedonio buscará que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sean sometidos a juicio político.

Desde el plantón instalado a las afueras de la sede del INE, Félix Salgado Macedonio argumentó que impulsará este juicio porque los consejeros no están respetando la voluntad del pueblo guerrerense al haberle quitado la candidatura al gobierno del estado.

“Yo estoy planteando el juicio político, por ahora en contra del INE, de sus siete consejeros, porque han atropellado los derechos de los ciudadanos guerrerenses. Yo era el candidato, ya estaba en plena campaña y no tienen por qué conculcarme un derecho humano, un derecho político, yo creo que no conocen los tratados internacionales ni la Constitución” Félix Salgado Macedonio

Félix Salgado Macedonio no aceptará el fallo del TEPJF si le es adverso

Félix Salgado Macedonio hizo el anuncio la noche del martes 6 de abril, desde el plantón que instalaron sus simpatizantes frente al INE, señalando que dormirá en ese lugar, para que la mañana del miércoles se dirija a la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) .

En entrevista con Azucena Uresti, el político de Morena dijo tener confianza en que la decisión del TEPJF le sea favorable, pero de lo contrario, adelantó que no aceptará los resultados.

"No los puedo aceptar porque no he violentado la Constitución Félix Salgado Macedonio

Félix Salgado Macedonio: Los consejeros del INE "tienen que caer"

Sobre las acciones que emprendería para que se le devuelva la candidatura al gobierno de Guerrero, Salgado Macedonio comentó que recurrirán a toda medida jurídica que exista, tanto en su estado como en la Ciudad de México, y reiteró que sus acciones en contra del INE no cesarán.

"De una vez se los digo: si no soy candidato a gobernador, ellos [los consejeros del INE] no van a seguir acá, tienen que caer, van a caer Félix Salgado Macedonio

Sobre posibles acciones en las calles como protesta por la cancelación de su candidatura, el político aseguró que sus protestas serán pacíficas y sin afectaciones a la población.

"Ningún bloqueo, ninguna toma, nada de eso, todo va a ser pacífico" Félix Salgado Macedonio