Felipe Calderón deseó a AMLO recuperarse pronto del coronavirus

México.- Felipe Calderón elogió que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicara un video este 29 de enero para desmentir rumores sobre su estado de salud, luego de dar positivo a coronavirus.

A través de su cuenta de Twitter, Felipe Calderón consideró adecuada la decisión de AMLO de publicar un video donde se le ve con buena salud, y deseó pronta recuperación al presidente, quien había dado a conocer el pasado domingo que tiene coronavirus.

“Qué Bueno que el Presidente López Obrador publicó ese video. Termina con la especulación que a nadie conviene. Que se mejore pronto”. Felipe Calderón

Qué Bueno que el Presidente @lopezobrador_ publicó ese video. Termina con la especulación que a nadie conviene. Que se mejore pronto. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) January 30, 2021

AMLO acalla rumores sobre su salud con video desde Palacio Nacional

AMLO publicó este 29 de enero un video en sus redes sociales, en lo que fueron las primeras imágenes del presidente de la República desde que dio positivo a coronavirus.

En la grabación, AMLO agradece y se dice muy conmovido por las muchas muestras de solidaridad que ha recibido de México y varios países del mundo desde que reveló que tiene coronavirus.

“Me lleno de sentimientos por la manera en que mucha gente -y a todos los abrazo- desean que yo salga bien y voy a salir bien”. AMLO

Además, AMLO señala que su salud va mejorando, pero todavía debe mantener reposo por varios días antes de poder reincorporarse a sus actividades habituales como presidente de la República.

“Todavía tengo Covid, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica. Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien (pero) todavía tengo que guardar reposo”. AMLO

AMLO también señala en el video que en estos días ha estado al pendiente de la agenda nacional y especialmente de la estrategia contra la pandemia de coronavirus, realizando una llamada telefónica con el presidente Vladimir Putin y supervisando la llegada de vacunas a México.

Por ello, adelantó que para finales de marzo esperan haber aplicado al menos la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a todos los adultos mayores del país.