Felipe Calderón cuestiono al actual gobierno federal ante los criminales y aseguro que van muchos más homicidios que en su sexenio

México.- Felipe Calderón dijo que en la administración de AMLO van más homicidios de los que hubo en su gobierno.

Felipe Calderón estuvo en entrevista con Ángel Carrillo para Meta 21 y dio a conocer su balance respecto a algunos puntos del gobierno de AMLO.

Cuestionado sobre el número de muertos que dejó su sexenio, Felipe Calderón explicó la participación que tuvo el Ejercito para el combate del narcotráfico.

"Mi gobierno se caracterizó por un compromiso con la legalidad y el Estado de Derecho. Yo creo que un país no va a prosperar mientras no tenga una ley sólida que se haga cumplir por el gobierno. Mientras México viva bajo la amenaza y el cautiverio del crimen organizado, no va a prosperar". Felipe Calderón

Declaró que el gobierno actual está dejando a los criminales hacer lo que quieran y van muchísimos más homicidios que durante su sexenio.

En el salón Nogal, estuvieron presentes también Jorge Zermeño Infante y Fernando Izaguirre que son candidatos a diputados federales por el distrito 05 y 06.

Además de Marcelo Torres Cofiño, aspirante a la alcaldía de Torreón, y Jesús de León Tello, presidente estatal del Partido Acción Nacional.

Felipe Calderón dice que se siente acosado por parte de AMLO

Felipe Calderón, aclaró que se siente acosado por parte del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por las constantes declaraciones en su contra.

Respecto al acoso por parte del gobierno federal, expuso que como dato que le hicieron llegar, AMLO lo ha mencionado en la conferencia mañanera más de 414 ocasiones.

"Puede inventar cosas o historias, sin embargo, podré haber tenido muchos errores como gobernante, pero nunca le metí mano al cajón, y siempre actué al límite de mis capacidades." Felipe Calderón

México alcanza máximo de asesinatos de mujeres en marzo de 2021

Marzo de 2021 registró un nuevo máximo histórico en la cifra de mujeres asesinadas en México con 359 casos, entre homicidios y feminicidios.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de los 359 asesinatos de mujeres, sólo 92 son investigados como feminicidios.

Lo anterior convierte a marzo como el mes en que más han asesinado a mujeres, seguido de diciembre de 2018 cuando se reportaron 357 casos, incluidos 98 feminicidios.

La cifra de feminicidios (92) tuvo un aumento de casi 23% respecto al mes anterior cuando se reportaron 71. En cuanto a homicidios dolosos, fueron 267, dato nunca antes reportado por el Secretariado.