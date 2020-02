“Tengan su sistema escandinavo de salud”: Calderón ante fin de gratuidad en el Fucam

El político michoacano se burló del fin de la atención gratuita que otorgaba la asociación civil a miles de mujeres con cáncer de mama.

México.- Felipe Calderón se burló este 21 de febrero del Gobierno Federal por el fin de la gratuidad en la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam) debido a la falta de acuerdo entre la asociación civil y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

A través de su cuenta oficial de Twitter, el político michoacano compartió el comunicado en el que la fundación confirma que no ha recibido durante este año financiamiento federal debido a la desaparición del Seguro Popular el 31 de diciembre pasado.

Calderón Hinojosa acompañó el comunicado con un rotundo “ Tengan su sistema escandinavo de salud ” en referencia a declaraciones del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO), quien ha ofrecido que México transitará hacia un sistema publico de salud similar al de aquéllos países del norte de Europa gracias al Insabi, organismo que sustituyó al Seguro Popular.

Fucam anuncia que ya no dará atención gratuita por falta de convenio con el Insabi

La Fucam afirmó este 20 de febrero en un comunicado que ya no podrá dar atención gratuita a miles de mujeres con cáncer de mama debido a que no cuenta con presupuesto y no alcanzó un acuerdo con el Insabi.

“Lamentamos comunicarles que el empeño de nuestros intentos, así como nuestros resultados y la experiencia que nos respalda, no fueron suficientes para concretar una alianza con el gobierno, lo cual nos deja imposibilitados para continuar brindando atención gratuita a la población más desprotegida del país”. Fundación de Cáncer de Mama

Ante este escenario, explicó la fundación, todas las pacientes que eran atendidas mediante un convenio y con presupuesto del Seguro Popular serán enviadas a instituciones del sistema de salud del Gobierno Federal, como el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital Juárez de México y Hospital General de México.

Garantiza Gobierno Federal atención gratuita a mujeres con cáncer

Horas después de conocer la noticia, la Secretaría de Salud informó por la misma vía que el Gobierno Federal entregó al Fucam más de 776 millones de pesos entre 2017 y 2019 para atender a miles de mujeres con cáncer de mama.

“Por ello, Fucam tiene la obligación ética, moral y jurídica de continuar la atención de las pacientes que se encuentran actualmente en tratamiento oncológico”. Secretaría de Salud

Asimismo, confirmó que todos los nuevos casos diagnosticados a partir de este momento serán atendidos en los tres hospitales arriba mencionados “con la prontitud que cada caso amerite y de manera totalmente gratuita”, por lo que “ninguna mujer con cáncer se quedará sin atención".