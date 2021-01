La atención era para un familiar de una ex coordinadora de México Libre. Se criticó a Calderón por los hospitales inconclusos que dejó.

México.- El expanista Felipe Calderón Hinojosa fue criticado en redes sociales por solicitar atención por coronavirus para el familiar de la excoordinadora estatal de México Libre en Nuevo León, Norma Saucedo.

En su cuenta de Twitter, el político michoacano solicitó ayuda para atender al familiar de Saucedo, al asegurar que se encontraba grave por Covid-19 y requería hospitalización. Las críticas recordaron la supuesta construcción de hospitales que se dio en la administración de Calderón, ya que muchos de estos quedaron inconclusos.

Otras críticas pidieron que “mandara un cheque con el dinero robado” en su administración. Luego de los comentarios Calderón Hinojosa borró su tuit, para asegurar que el paciente ya estaba siendo atendido en Monterrey.

El paciente #covid a quien me referí esta mañana ya está siendo atendido en Monterrey, muchas gracias a todos y a la Secretaría de salud del Estado Nuevo León. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) January 7, 2021

Margarita Zavala llamó a secretario de Salud de Nuevo León para atender a paciente

El secretario de salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, explicó que Margarita Zavala le marcó por teléfono para solicitarle ayuda para el familiar de Norma Saucedo.

El funcionario indicó que la ex coordinadora de México Libre tiene enfermos de coronavirus a su papá y mamá. Además, una de sus hermanas está internada.

"Me comuniqué con Norma Saucedo, ella tiene enfermos a su papá y a su mamá; tiene internada también a una hermana, y le mandé una ambulancia al hermano que también estaba enfermo en su casa; ya está siendo atendido en el Hospital Metropolitano" Manuel de la O Cavazos. Secretario de Salud de Nuevo León

Según el funcionario, esto no significa que se politice la atención a la pandemia, aunque hubo quejas de internautas en las redes sociales por la mediación de Margarita Zavala y Felipe Calderón para atender a su excolaboradora.