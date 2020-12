Felipe Calderón comparte fake news sobre el océano

El video muestra el Estrecho de Georgia en Canadá; no es Chile, como creyó Felipe Calderón

El promotor de la asociación México Libre Felipe Calderón volvió a caer en una fake news y compartió en su cuenta de Twitter un supuesto video donde se ve la unión del océano Atlántico y Pacífico.

A través de su cuenta de Twitter, Felipe Calderón compartió un video en el que supuestamente se ve la división de ambos océanos porque uno se ve más azul u otro más verde. El expanista compartió la publicación con el comentario: “Impresionante”.

El video retuiteado por Felipe Calderón fue compartido por el usuario @SbastienMlires1, quien explica que la unión de ambos océanos es en el cabo de Hornos en Chile. Según su explicación, el agua de estos mares no se toca porque la salinidad y temperatura son diferentes.

“La unión de los océanos Atlántico y Pacífico sucede en Cape Horn, Chile. En el punto donde se encuentran llegan a tocarse pero no se mezclan. Esto se debe a que la salinidad y temperatura son diferentes. Se conoce como osmolaridad” @SbastienMlires1

Video que compartió Felipe Calderón no corresponde a océanos

Este 17 de diciembre Felipe Calderón compartió en Twitter un video donde supuestamente se ve la división del océano Atlántico y Pacífico en Chile. Sin embargo, este no fue grabado en el país sudamericano, no muestra la división de ambos mares y no es actual.

El área de verificación de la agencia AFP analizó en 2017 el video (compartido tres años después por Calderón) y encontró que fue grabado el 2 de julio de 2015 por Maryan Steve-Pearson, quien iba a bordo de un barco de la empresa canadiense British Columbia Ferry (BC).

El video muestra el Estrecho de Georgia, cerca de Vancouver y que desemboca en el río Fraser, al oeste de Canadá. No es Chile, como creyó Felipe Calderón.

¿Y por qué se ve el agua de dos colores? El profesor de ciencias de la Universidad de California-Santa Cruz en Estados Unidos, Ken Bruland, explicó que es consecuencia de la composición, pues al deshacerse un glaciar, los ríos contiguos adquieren sedimentos pesados como arcilla y hierro que retrasan una mezcla con el resto del océano. La diferencia en el tipo de aguas se hace perceptible.

British Columbia Ferry se quejó con YouTube por la circulación del video con información falsa. Aunque la plataforma bajó el video, este sigue circulando, como lo hizo Felipe Calderón.