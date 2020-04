Necesitamos más pruebas para saber de qué tamaño es el problema del coronavirus: Arreola

El periodista dijo no entender la negativa del subsecretario de Salud, Hugo-López Gatell, para la realización de las pruebas rápidas en México.

México.- Para el periodista y escritor Federico Arreola Castillo, en México se necesitan hoy más pruebas para saber de qué tamaño es el problema del coronavirus.

En este sentido, dijo a Óscar Mario Beteta que hay que hacerse la prueba del Covid-19 cuando se sospeche sobre el riesgo por alguna razón y en el país existen laboratorios y hospitales privados que cuentan con el equipo para realizar el análisis.

Asimismo, en su comentario para Radio Fórmula, el también director general de SDPnoticias subrayó que se impuso la racionalidad y pese a que los gobiernos federal y estatales se tardaron en impulsar el aislamiento, la sociedad mexicana tuvo la iniciativa de 'guardarse' para evitar la propagación de la enfermedad.

No se han hecho las pruebas suficientes

De acuerdo con Federico Arreola Castillo, no se han hecho las pruebas rápidas suficientes para detectar a quienes pueden ser portadores del coronavirus, generando así que mucha gente piense que la autoridad está ocultando cifras de los casos reales.

Hasta este jueves 2 de abril, la Secretaría de Salud reportó que los números en cuanto al Covid-19 se encuentran de esta manera:

Mil 510 casos confirmados.

4 mil 653 casos sospechosos.

7 mil 822 negativos casos negativos.

50 muertes.

No entiendo negativa de López-Gatell: Arreola

Arreola Castillo comentó a Óscar Mario Beteta que no entiende la negativa del subsecretario de Salud, Hugo-López Gatell, para la realización de las pruebas rápidas en México, para detectar el coronavirus.

"En México hay empresas que tienen el equipo importante para medir" Federico Arreola. Periodista y escritor

Consideró que es esencial hacerse la prueba cuando se presentan los síntomas... "Ya para qué te miden cuándo ya estás enfermo".

"Hay que hacerse la prueba cuando uno piense que ha estado en riesgo por alguna razón" Federico Arreola. Periodista y escritor

Puso como ejemplo que alguien que tuvo contacto con una persona que llegó de Italia y desea saber si no está en riesgo podría acudir al médico y saber a ciencia cierta si contrajo el coronavirus.

"No entiendo por qué la negativa de Hugo López-Gatell de hacerse las pruebas rápidas en México... Hay empresas que tienen el equipo" Federico Arreola. Periodista y escritor

El periodista insistió en que "necesitamos más pruebas, muchas más, para saber de qué tamaño es el problema" del Covid-19, pero "el Gobierno no quiere, no entiendo porque no".