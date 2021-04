Ayotzinapa 79 meses: Familias anuncian búsqueda en mayo en Guerrero

Las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa informó que del 19 al 23 de mayo se realizarán búsquedas en Guerrero



México.- Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa anunciaron que realizarán una búsqueda en campo del 19 al 23 de mayo en Guerrero.

Al cumplirse 79 meses de la desaparición de los 43 normalistas, madres y padres señalaron que ante la falta de avances en la investigación, cumplirán con esta jornada de búsqueda.

Y adelantaron que el próximo 26 de mayo, saldrán a manifestarse en Iguala y en la Ciudad de México realizarán una marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez.

“La voluntad política del actual gobierno es clara, pero no alcanza. Desde marzo estamos en la misma situación: investigación y búsqueda no presentan avances, no tenemos resultados”. Vidulfo Rosales

Lo anterior lo dijo el abogado de las familias, Vidulfo Rosales , durante el mitin realizado en el Antimonumento a los 43 en Paseo de la Reforma, CDMX.

Hacemos un llamado a la sociedad para que este 8 de mayo de 2021 poder discutir y analizar el tema de los desaparecido. Y en general de todos los problemas graves por los que atraviesa nuestro país. — Tlachinollan CDHM (@Tlachinollan) — Tlachinollan CDHM (@Tlachinollan) April 26, 2021

Familias buscarán a sus hijos en pueblos de Guerrero

Rosales explicó que ante los pocos avances , su primer actividad será el 8 de mayo con una reunión de distintas organizaciones en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Van a discutir el tema de los 43 y miles de desaparecidos en el país; posteriormente, del 19 al 23 mayo, los familiares realizarán búsquedas en pueblos y ciudades de Guerrero.

“Las búsquedas serán con nuestros recursos y aún sabiendo los riesgos por la pandemia porque ya no puede haber más esperas ni reuniones y saldrán a ejecutar esa acciones”. Vidulfo Rosales

Madres y padres de los normalistas reiteraron su exigencia de la presentación con vida y conocer su paradero; recordaron que se cumplen 79 meses sin los resultados que desean.

Asimismo, retomaron la cifra más reciente de desaparecidos : alrededor 85 mil personas, porque fortalece su reclamo de justicia y saber dónde están los 43 jóvenes.

La última reunión de AMLO con las familias de los 43

La última reunión que tuvieron las familias de los 43 normalistas con el presidente AMLO ocurrió en febrero pasado, cuando se informó que se enviaron 16 restos humanos a la Universidad de Innsbruck.

Lo anterior para determinar si corresponden a alguno de los estudiantes desaparecidos, sin embargo, hasta ahora no hay más detalles de esta diligencia.

Los restos enviados fueron encontrados en una barranca en el municipio de Cocula, durante búsquedas que realizó la Comisión Especial del caso.

También se dijo que la Fiscalía General de la República trabaja para lograr la extradición de Tomás Zerón , quien podría estar en Israel.

El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron desaparecidos por agentes del Estado en Iguala, Guerrero. Hay avances en procesos penales pero pocos en su localización.